Da New York a Reims, la storia di Balogun: chi è l’obiettivo del Milan per l’attacco

Tutto quello che c’è da sapere sul centravanti di proprietà dell’Arsenal, seguito con grande interesse dal club rossonero

Il casting per il nuovo centravanti del Milan è iniziato da diverse settimane e i nomi che sono circolati ultimamente sulle pagine dei quotidiani sportivi sono tanti. C’è però un profilo che la società rossonera sembra preferire a tutti gli altri.

Il Diavolo è a caccia di un nuovo attaccante per ringiovanire il reparto offensivo e per assicurarsi un bomber di razza per i prossimi anni. Giroud è a passo dal rinnovo ma Stefano Pioli ha bisogno di più gol dai suoi terminali offensivi e per questo in estate molto probabilmente il club tenterà il colpo in entrata. Il primo nome sulla lista di Paolo Maldini e Ricky Massara è quello di Folarin Balogun, centravanti di proprietà dell’Arsenal, che sta facendo benissimo al Reims.

Balogun è un classe 2001 che in questa stagione ha attirate le attenzioni di tutti gli addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni e ai suoi incredibili numeri in Ligue 1. A Milanello hanno sempre un occhio attento a chi si mette in mostra nel territorio transalpino e non poteva certo passare inosservato un 21enne che mette a segno ben 15 gol in 25 presenze.

Balogun, dall’inizio in difesa all’incontro con Henry

Nato a New York, per poi trasferirsi a Londra a soli tre anni. Da piccolo ha iniziato a giocare da centrale difensivo ed è poi diventato un’ala destra. La chiamata dell’Arsenal è arrivata praticamente subito perché il club londinese lo ha richiesto per un provino a 7 anni.

Un colpo di fortuna che lo lancia immediatamente la sua carriera. Il ragazzo si allena e studia sognando di sfondare. Tentò di inserirsi ance il Tottenham ma alla fine ‘Flo’ scelse di firmare con i Gunners: “Andavo a scuola e giocavo. E’ stata dura, ma alla fine ho firmato con l’Arsenal, nonostante gli Spurs”. Nelle giovanili non è stato tutto rose e fiori, soprattutto per via del suo comportamento non eccezionale. Tante espulsioni e ritardi agli allenamenti, che lo stavano portando fuori strada.

Ma per fortuna sulla sua strada ha trovato anche un attaccante come Thierry Henry, allora allenatore delle giovanili dell’Arsenal, con cui ha avuto un confronto decisivo. Dopo diverse ottime stagione nell’Under 23, Balogun fa il suo esordio anche in Prima Squadra il 29 ottobre 2020 in occasione del match di Europa League contro il Dundalk.

Forza fisica e velocità: il classe 2001 è un attaccante completo

L’anno scorso va in prestito al Middlesbrough e totalizza 18 presenze e 3 reti, ma la consacrazione è arrivata quest’anno in Francia con il prestito al Reims. Il club francese è a metà classifica al momento, trascinato proprio dalle sue reti. Ma quali sono le caratteristiche di questo potenziale crack? Balogun è un centravanti che stupisce perché sa segnare davvero in tutti i modi.

La sua qualità principale è quella di saper dare profondità perché è molto veloce e quando viene lanciato a tu per tu con il portiere non sbaglia praticamente mai. Inoltre possiede grandi doti acrobatiche e di coordinazione, come dimostrano i diversi gol al volo. Come se non bastasse, pur non essendo altissimo (1,78 cm) segna anche di testa, grazie al suo ottimo senso della posizione e all’abilità nel sentire la porta. Corre tanto, si batte per la squadra e viene a prendere palla anche diversi metri indietro. Calcia persino i rigori.

Per assicurarselo servono una ventina di milioni

Ancora adesso Balogun è libero di scegliere di giocare per tre nazionali: Stati Uniti, Nigeria ed Inghilterra. Al momento è molto indeciso perché, pur militando nell’Under 21 dei Tre Leoni (7 gol in 13 partite) ha dichiarato che non rifiuterebbe la Nigeria. Due anni fa con l’Arsenal ha firmato un contratto fino al 2025 e al momento il suo cartellino si aggira sui 14 milioni, almeno secondo Transfermarkt. Per strapparlo ai londinesi il Milan dovrà però sborsare qualcosa in più: una cifra intorno ai 20 milioni.

Maldini e Massara lo hanno messo in cima alla lista degli attaccanti. Ibrahimovic saluterà a fine stagione e Giroud ormai va per i 37 anni. Origi non ha convinto del tutto in questa prima stagione in rossonero e il Diavolo ha intenzione di piazzare un colpo importante e in prospettiva per l’attacco. Balogun rispecchierebbe perfettamente le caratteristiche del prossimo centravanti rossonero.