Highlights Milan-Salernitana: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Milan-Salernitana, la cronaca con il video degli highlights del match di Serie A disputato a San Siro, lunedì 13 marzo

I 70mila di San Siro e una serata piovosa accolgono in campo Milan e Salernitana in campo nel match conclusivo della 26.a giornata di Serie A.

Oltre a Saelemaekers sostituto dell’infortunato Messias, Krunic titolare al posto di Tonali è l’altra novità importante nella formazione del Milan che ritrova Bennacer dal primo minuto.

Primo tempo con predominio territoriale dei rossoneri. Non succede nulla nei primi venti minuti di gioco. Del Milan la prima occasione con un tiro cross di Leao sul quale Diaz manca la deviazione per un soffio. Al 29′, meraviglioso gesto tecnico di Giroud che colpisce al volo in rovesciata su cross da calcio d’angolo. La palla finisce di poco alta sulla traversa tra gli applausi scroscianti del pubblico di San Siro.

Il Milan fa la partita ma la Salernitana non sta a guardare. Al 33′, un retro passaggio di Bennacer favorisce l’occasione di Kastanos che conclude sul fondo, grazie anche alla deviazione di Krunic. Altro brivido per il pubblico di San Siro al 42′ su un erroraccio in disimpegno di Thiaw (fino a quel momento impeccabile) che lancia a rete Diaw. Provvidenziale l’intervento in scivolata di Maignan che blocca l’attaccante senegalese al limite. “Un intervento alla Franco Baresi” l’ha definito Maurizio Compagnoni in telecronaca su Sky.

Scampato il pericolo, il Milan conclude all’attacco il primo tempo. Il solito Hernandez ci prova da fuori area ma la bordata di Theo si infrange su Gyomber. Al 46′, sull’ultima azione prima dell’intervallo, i rossoneri trovano il gol del vantaggio con Giroud che devia di testa in rete il cross di Bennacer da calcio d’angolo. Un gol dei suoi, quello del centravanti francese, che prende posizione in area e non lascia scampo a Ochoa per l’1-0 che sancisce la fine della prima frazione di gioco.

Milan-Salernitana, il secondo tempo

Nella ripresa, il Milan sembra ancora in controllo della partita ma abbassa i ritmi e la Salernitana ne approfitta. Clamoroso l’errore di posizionamento della difesa che favorisce il gol del pareggio di Dia al 61′. L’attaccante senegalese approfitta della mancata copertura di Kalulu e Tonali e infila Maignan da pochi passi. E’ 1-1.

Pioli opera subito un triplo cambio e manda in campa De Ketelaere, Ibrahimovic e Origi al posto di Diaz, Giroud e Leao. Il forcing rossonero è poco ordinato ma produce due grandi occasioni con due salvataggi, di fatto, sulla linea di Ochoa e Gyomber. Sul secondo è addirittura Kalulu a terra nell’area piccola a respingere la palla sicuramente diretta in rete.

Gli otto minuti di recupero non bastano. Le speranze rossonere si infrangono sul tiro in diagonale di Ibrahimovic respinto da Ochoa. Finisce 1-1 a San Siro. Un pareggio che manda il Milan da solo al quarto posto ma che grida vendetta per i concomitanti passi falsi di Inter, Lazio e Roma, quest’ultima ora a -1 dai rossoneri, decisamente lontani, stasera, per intensità e prestazione da quelli di Londra.