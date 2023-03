Il Psg la fa davvero grossa: colpo da 200 milioni, offerta pronta

Il Paris Saint-Germain prepara un altro acquisto da mille e una notte. In Francia sono sicuri: l’offerta da 200 milioni è già pronta

L’arrivo degli sceicchi al Manchester City e al Paris Saint-Germain ha stravolto le logiche del calciomercato. Entrambe le società continuano a spendere e spandere (gli inglesi in maniera più ragionata e progettuale) e non hanno intenzione di fermarsi.

Il Psg, dopo aver preso Lionel Messi due anni fa e rinnovato il contratto di Mbappé a cifre astronomiche, sono pronti a mettere a segno un altro clamoroso acquisto. In un certo senso, è una buona notizia per il Milan, perché vorrebbe dire che c’è una minaccia in meno per Rafael Leao.

Messi è in scadenza di contratto e Neymar a fine anno potrebbe decidere di cambiare aria. Ecco perché Luis Campos, il direttore sportivo del Psg, si starebbe già portando avanti con il lavoro: l’idea è di acquistare il miglior attaccante in circolazione al momento ad una cifra spaventosa. E l’altro club coinvolto è proprio il Manchester City.

Pazza idea Psg: in estate tutto su Haaland

L’indiscrezione è stata lanciata dall’emittente RMC Sport. Pare che il piano del Psg sia quello di assicurarsi l’attaccante forse più forte e di maggior prospettiva al mondo. Stiamo parlando di Erling Haaland.

Il fuoriclasse norvegese del Manchester City sarebbe il vero obiettivo di Campos per il 2023-2024. Il Psg sarebbe pronto a strapparlo alla squadra di Guardiola con l’ennesima offerta monstre: 197 milioni di euro.

L’operazione Haaland sarebbe anche stata avallata dal presidente Al-Khelaifi e dalla proprietà qatariota del Psg. L’intenzione dei francesi è quella di comporre la coppia d’attacco di maggior qualità e prospettiva in circolazione, affiancando la potenza di Haaland alla velocità supersonica di Kylian Mbappé. Potrebbe essere la coppia d’attacco più incredibile di sempre (e anche più complementare).

Il destino di Messi è ancora tutto da decifrare

Con un Haaland che vola verso la Tour Eiffel, un altro fuoriclasse potrebbe invece lasciare Parigi: Leo Messi, il campione del mondo in carica con l’Argentina.

Il fantasista è in scadenza a giugno e non ha ancora deciso il da farsi, se prolungare con il Psg oppure tentare un’altra avventura. Le opzioni non mancano: un clamoroso ritorno al Barcellona (che però finora ha smentito i rumors), un’avventura in Major League Socccer (con Beckham che insiste per portarlo a Miami) o un ritorno a casa, in Argentina, con la maglia del Newell’s Old Boys, la sua primissima squadra.