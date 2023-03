Le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana, match valido per la 26esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Salernitana, un match dalle grandi motivazioni. Soprattutto per i rossoneri di Stefano Pioli, che non devono e non possono mancare l’appuntamento col sorpasso. Già, perché tutte le rivali in ottica quarto posto hanno perso questo weekend, eccetto la Lazio che però ha pareggiato, e dunque è sempre un risultato favorevole per il Diavolo. Contro i campani, il Milan non può sbagliare. La vittoria permetterebbe di conquistare tre punti fondamentali e di ritornare al secondo posto della classifica, a pari punti della cugina Inter.

Ovviamente, però, nulla è così semplice o scontato. C’è da fare i conti con una Salernitana assetata di risultati per scongiurare la retrocessione. E’ una squadra dai connotati diversi dopo l’arrivo di Paulo Sousa, tecnico che ha sostituito l’esonerato Davide Nicola. Al momento i campani occupano il sedicesimo posto della classifica di Serie A. La terzultima posizione, occupata dal Verona, è distante soltanto sei punti. Quindi attenzione massima stasera per la squadra di Stefano Pioli, che deve curare ogni minimo dettaglio per portare a casa il risultato.

Ma come arrivano le due squadre al confronto? Scopriamolo insieme prima di vedere le formazioni ufficiali diramate da pochi istanti.

Milan-Salernitana, come arrivano le due squadre

Il Milan si presenta a San Siro con una rosa parecchio in salute. Sappiamo bene che ormai tutti hanno recuperato dai guai fisici, con anche Brahim Diaz rientrato nella gara di Champions League e protagonista di una enorme prestazione. Proprio in quella partita, però, Stefano Pioli ha perso un altro elemento che si sta rivelando importantissimo negli equilibri della squadra. Parliamo chiaramente di Junior Messias. Il brasiliano è attualmente l’unico infortunato in casa rossonera. Ha rimediato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra Junior. Le sue condizioni verranno rivalutate tra meno di dieci giorni, ma c’è il serio rischio che vada incontro ad un mese di stop.

Per quanto riguarda la Salernitana, sono tre i calciatori indisponibili. Difesa in emergenza infatti per Paulo Sousa. Soprattutto una rappresenta un’assenza importante, ovvero quella di Federico Fazio. L’ex Roma ha saltato nove partite per un infortunio pesante al polpaccio. Gli altri due infortunati, anche loro difensori centrali, sono William Troost-Ekong, alle prese con dei problemi al ginocchio, e infine Dylan Broon.

Vediamo dunque come i due allenatori hanno scelto di affrontare la gara di campionato dal primo minuto. Sorpresa nel centrocampo del Milan.

Milan-Salernitana, le formazioni ufficial