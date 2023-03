Milan-Atalanta, duello di mercato: nel mirino un difensore

Nelle prossime settimane potrebbe accendersi una sfida di mercato con il club orobico per un profilo di ottimo livello nel reparto arretrato

Il Milan è nel momento più importante della stagione e in questi mesi si deciderà molto per i rossoneri e per i loro obiettivi. La squadra di Stefano Pioli vuole continuare a sognare in Champions League ma non distoglie l’attenzione dal campionato.

L’inserimento in uno dei primi quattro posti e l’ingresso alla prossima edizione della Champions garantirà infatti al club una serie di introiti importanti, anche in chiave mercato. Con una disponibilità economica maggiore il Diavolo potrà avere più possibilità di trattenere un top come Leao e di alzare l’asticella dei prossimi acquisti.

Maldini e Massara infatti hanno iniziato a lavorare in questo senso già da qualche settimana e stanno monitorando diversi profili soprattutto per l’attacco. Non è però esclusa un’operazione in difesa, soprattutto nel caso in cui Pioli dovesse decidere di proseguire con la difesa a tre, il che richiederebbe un roster di centrali costituito da più elementi. Da questo punto di vista c’è un giocatore che piace, ma dalla Spagna assicurano che a fare concorrenza al Milan c’è un altro club di Serie A, l’Atalanta.

Anche i nerazzurri su Nelsson del Galatasaray

Secondo quanto riportato da Todofichajes, infatti, anche la Dea avrebbe messo nel mirino un obiettivo dei rossoneri per il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Si tratta di Victor Nelsson, centrale danese del Galatasaray.

Il sito spagnolo specifica che spiega che i bergamaschi sono alla ricerca di un leader difensivo che sia pulito negli interventi e abile anche sulle palle inattive. Gli orobici potrebbero dover sostituire Mehdi Demiral la prossima estate e il difensore danese piace molto a Gian Piero Gasperini. Concorrenza agguerrita quindi per il Milan, se decidesse di tentare l’assalto al classe ’98.

Nelsson ha 24 anni e rappresenta un punto di riferimento per il club turco, nonché o dei profili più interessanti nel suo ruolo. In questa stagione ha già disputato 24 partite e con un ottimo rendimento. Il suo contratto scade nel 2026 e alcune fonti sono sicure che per assicurarsi le sue prestazioni quest’estate serviranno tra i 20 e i 25 milioni. Il Galatasaray nel 2021 lo prelevò dal Copenhagen per 7 invece, mentre l’anno scorso per lui fece un tentativo il Siviglia. Sul giocatore ci sarebbero anche Sampdoria e Fiorentina.

Situazione difensori in casa Milan

La sensazione è che non sarà facile arrivare a un profilo come Nelsson senza spendere una cifra importante. Ad ogni modo, il Milan in questo momento non ha grande urgenza di intervenire nel reparto difensivo. Con l’expolit di Thiaw infatti Pioli ha un elemento di ottima affidabilità, da aggiungere a Kalulu e a Tomori, il cui futuro in rossonero non è in discussione. Non vanno poi dimenticati neanche Kjaer e Gabbia, che per il tecnico sono delle alternative di tutto rispetto ai titolari.