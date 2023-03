Milan, Pioli: “È mancata qualità e velocità. Vi spiego cosa sta succedendo a Leao”

La conferenza stampa di Pioli dopo Milan-Salernitana, tutte le dichiarazioni del mister sulla partita di San Siro

Il Milan non va oltre l’1-1 a San Siro contro la Salernitana ed è una clamorosa occasione sciupata. Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della sua squadra.

Su cosa non ha funzionato: “La stanchezza la lascerei da parte, credo sia un problema di qualità. Non siamo stati veloci, né pericolosi. E problema di attenzione: quando farò rivedere il gol preso, è stato troppo facile segnarci. Poi la partita è diventata più frenetica, più fallosa, non siamo stati lucidi“.

Pioli risponde alla domanda su un approccio al secondo tempo quasi rinunciatario: “Non siamo stati rinunciatari, ma non pericolosi come volevamo. Abbiamo verticalizzato troppo poco perché non ci siamo mossi tanto“. Sulla poca precisione nei tiri: “Abbiamo calciato tanto verso la porta ma con troppa poca decisione, solo 4 volte in porte. Dobbiamo provare ad essere più pericolosi e concreti in zona gol. E soprattutto dovevamo riempire di più l’area“.

Milan, Pioli: “Dovevamo gestire meglio il secondo tempo”

Pioli è deluso per il risultato e per la prestazione ma guarda avanti: “C’è tanta delusione perché non è il risultato che volevamo né la prestazione. La delusione va trasformata in determinazione perché bisogna tornare a fare punti perché il campionato non aspetta noi“. Non è un problema di coraggio: “Non credo sia mancato il coraggio, la qualità e la velocità sì. E dovevamo riempire meglio l’area, attaccare la porta coi tempi giusti e accompagnare l’azione meglio. Nel secondo tempo dovevamo essere più lucidi, attenti e veloci. Non ci siamo riusciti“.

Una serata disastrosa per Rafael Leao, il pensiero di Pioli: “Essere vicino ai giocatore è una priorità, sia quando va bene che male. C’è stato un periodo anche l’anno scorso dove faceva meno in allenamento e in partita di più. Adesso in allenamento fa tantissimo e in partita sta facendo meno. Deve trovare una via di mezzo. Il suo potenziale è maggiore di quello che sta facendo“