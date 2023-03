Milan-Salernitana, Pioli: “Occasione persa. Leao? Il contratto non incide”

Pioli è intervenuto ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Salernitana: stasera si aspettava una vittoria dopo la grande prova di Londra.

Pareggio deludente del Milan in casa contro la Salernitana. Dopo il vantaggio firmato Olivier Giroud a fine primo tempo, nella ripresa è arrivato l’1-1 firmato da Dia. L’assalto alla ricerca della seconda rete non è andata bene e il punto di stasera non può che lasciare amarezza.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di San Siro: “Non pensavamo di aver chiuso la partita dopo il gol. Non c’è stato un calo mentale o fisico. Una squadra che va in vantaggio deve fare di più per vincere. Abbiamo preso un gol evitabile, poi la partita è diventata nervosa e spigolosa. Un’occasione persa, era una partita da vincere”.

Le energie spese contro il Tottenham in Champions League hanno inciso? Questa la replica: “Se fosse così, dobbiamo crescere. Per essere di alto livello bisogna affrontare ogni partita come fosse quella decisiva. Kalulu e altri hanno giocato benissimo mercoledì e oggi, altri meno. Oggi bisognava fare meglio, era un’occasione. Dobbiamo crescere”.

Zlatan Ibrahimovic titolare contro l’Udinese? Il mister risponde così: “Non lo so. Zlatan è un giocatore importante, oggi abbiamo cercato di servirlo. Vedremo che scelta fare sabato. Dobbiamo analizzare la partita coi ragazzi, dovevamo fare meglio. Dobbiamo prepararci bene, con più attenzione”.

La situazione di Rafael Leao: “Non credo che il contratto incida nella sua testa. Deve stare più dentro la partita, altre volte dobbiamo cercarlo di più. Dovevamo palleggiare meglio e più velocemente, inoltre gli spazi erano pochi oggi. Abbiamo calciato poco in porta”.

Cosa è cambiato rispetto alla stagione dello Scudetto: “Nel gruppo non è cambiato nulla. Non stiamo trovando continuità per stare davanti in classifica. Tranne il Napoli, tutte le altre non hanno continuità. Dobbiamo crescere soprattutto per mentalità. Dobbiamo essere competitivi anche dopo cinque giorni da una partita dalla quale dovevamo prendere energia e intensità”.

Cosa salvare stasera: “Di buono la voglia di cercare la vittoria fino alla fine in una partita non top per brillantezza. Siamo delusi, possiamo fare sicuramente meglio. La difficoltà era sbloccarla, poi una volta fatto andava gestita meglio e poi raddoppiare”.