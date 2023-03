Milan-Salernitana, rigore su Bennacer tolto dal Var: quanti dubbi (FOTO)

Nel finale della sfida l’arbitro concede il tiro dal dischetto ai rossoneri ma torna sui suoi passi dopo la revisione al monitor

Il Milan non ha approfittato dei passi falsi di tutte le rivali nella corsa al quarto posto e non è neanche riuscita a mettersi alle spalle il ko dello scorso weekend contro la Fiorentina. Stasera con la Salernitana di Paulo Sousa è arrivato solo un pari per 1-1.

La squadra di Pioli sale a quota 48 punti e stacca la Roma, ma rimane di cero il rimpianto di aver mancato l’aggancio all’Inter al secondo posto. Inevitabilmente la grande partita di mercoledì a Londra ha tolto un po’ di energie mentali alla squadra, che non è riuscita a riproporre la stessa intensità anche stasera a San Siro.

I rossoneri erano partiti bene trovando la rete del vantaggio con Giroud, ma nella ripresa sono stati raggiunti dalla formazione campana con il gol del senegalese Boulaye Dia, dopodiché il risultato non si sblocca più. L’occasione per sbloccarlo ci sarebbe a un quarto d’ora quando l’arbitro La Penna fischia e indica il dischetto assegnando il calcio di rigore al Milan. Il fischio arriva per dopo che Ismael Bennacer va già in area per un contatto sospetto con un difensore Bradaric.

La decisione del direttore di gara viene subito contestata in modo plateale da tutti i giocatori della Salernitana e interviene il VAR. Dopo la consueta revisione al monitor, La Penna torna sui suoi passi e cancella il penalty. I dubbi comunque rimangono perché, se da una parte è vero che il centrocampista algerino accentua molto la caduta, un minimo contatto comunque c’è e l’arbitro lo ha valutato. Solitamente il VAR in questi casi non interviene sull’entità di un contatto già valutato.