Dove vedere Milan Salernitana in streaming e diretta tv oggi

Il Milan affronta la Salernitana nel match conclusivo della 26.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming, stasera dalle 20.45

Ci saranno oltre 70mila spettatori a San Siro per Milan-Salernitana che si ritrovano di nuovo contro a poco più di due mesi dal confronto di andata, vinto dai rossoneri all’Arechi (1-2).

Archiviata la meritata qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il Milan ha una ghiotta occasione per tornare al secondo posto in classifica e consolidare la propria posizione tra le prime quattro della graduatoria.

Inaspettatamente, infatti, i precedenti match della 26.a giornata si sono conclusi con risultati favorevoli per i rossoneri che possono approfittare delle sconfitte di Inter e Roma contro Spezia e Sassuolo e del mezzo passo falso della Lazio a Bologna. Con una vittoria, pertanto, Maignan e compagni potrebbero agganciare l’Inter e distanziare di una e tre lunghezze Lazio e Roma che, peraltro, domenica prossima si affronteranno nel Derby della Capitale.

Milan-Salernitana, la probabile formazione rossonera

Nessun turnover per Pioli. Le indiscrezioni post Tottenham che ipotizzavano un possibile riposo per i calciatori più impegnati nel recente tour de force di partite, non troveranno riscontro stasera con il Milan che scenderà in campo con gran parte dell’undici titolare schierato contro gli Spurs a Londra.

L’unica novità certa è l’inserimento di Saelemaekers al posto dell’infortunato Messias che tornerà a disposizione, ad aprile, dopo la sosta per le Nazionali. In mediana, ballottaggio tra Krunic e Tonali con Bennacer di nuovo titolare. In avanti, spazio al tridente consolidato con il nuovo modulo con Giroud terminale offensivo sostenuto da Leao e Diaz.

Tutti a disposizione nella Salernitana con Paulo Sousa che si affiderà a Piatek come prima punta, assistito da Candreva e Kastanos. Ancora panchina per il senegalese Dia. Unico indisponibile il difensore Trost Ekong con Fazio che torna a disposizione per la difesa.

Dove vedere Milan-Salernitana

Milan-Salernitana di lunedì 13 marzo sarà trasmessa in simulcast in diretta tv su Sky Sport Uno e, in streaming, su Dazn. Non ci sarà la diretta televisiva sul canale Zona Dazn, visibile alla posizione 214 di Sky. A commentare il match su Sky ci saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre su Dazn, Stefano Borghi sarà affiancato da Simone Tiribocchi.

Sia su Sky che su Dazn, ampio pre e post partita con commenti, highlights e riepilogo di quanto avvenuto nella 26.a giornata di Serie A. Su Dazn, in particolare, consueto appuntamento del lunedì con Super Tele, il talk condotto da Pierluigi Pardo.

Il Milan tornerà in campo, in campionato, sabato 18 marzo alle 20.45 contro l’Udinese alla Dacia Arena. Anche il match contro i friulani avrà la doppia copertura Sky e Dazn. Da non perdere, venerdì 17 marzo alle 12, il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che sarà trasmesso su Sky, Amazon Prime Video e Mediaset.

Il match con l’Udinese sarà l’ultimo prima della pausa del campionato a fine marzo per le Nazionali impegnati nelle qualificazioni a Euro 2024. Il Milan tornerà in campo domenica 2 aprile contro il Napoli al Maradona, in esclusiva su Dazn.