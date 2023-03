Addio Milan e sbarco a Madrid: grande rimpianto per il Diavolo

Dalla Spagna giunge una novità di mercato importante. L’ex Milan può presto approdare a Madrid. Maldini e Pioli rimpiangono l’addio?

Il Milan da qualche anno necessita di una riserva di qualità per sostituire all’occorrenza Theo Hernandez. Il terzino francese si è dimostrato una macchina instancabile da quanto arrivato in Italia, ma anche lui è umano e ha bisogno di rifiatare. O comunque gli imprevisti possono sempre esserci, come accaduto diverse volte in queste ultime stagioni. Un infortunio, una squalifica… Serve un vice Theo, in grado di sostituirlo senza farlo rimpiangere troppo. Quello che non è riuscito a fare Fodé Ballo-Touré. L’ex Monaco si è dimostrato un profilo non da Milan, e non a caso Stefano Pioli ha preferito adattare spesso giocatori fuori ruolo piuttosto che lui.

Oggi, col senno di poi, il Diavolo ha un grande rimpianto. Lo aveva probabilmente in casa il perfetto sostituto del francese. Chi? Milos Kerkez, il terzino sinistro di nazionalità ungherese ceduto lo scorso anno all’AZ Alkmaar. In Olanda, Kerkez sta facendo faville, dimostrando a tutti che era già pronto per il salto in una Prima Squadra. Il Milan, quando lo ha acquistato, lo ha inserito nella sua Primavera, ma il classe 2003 scalpitava già per arrivare alla corte di Stefano Pioli.

Per lui qualche allenamento con i grandi in rossonero, ma nulla di più. Non è un caso che ha deciso di partire e di accontentarsi di una vetrina discreta come quella dell’AZ Alkmaar.

Kerzez, i numeri in Olanda e il gol alla Lazio

Il Milan, cedendo Kerkez in Olanda, ha incassato una buona plusvalenza. Acquistato per 200 mila euro nel 2020 dagli ungheresi del FC Gyor, lo ha rivenduto nel 2021 per 2 milioni di euro. Niente male dunque come affare! Oggi, però, il rimpianto può essere grande per esserselo fatto scappare. Milos è considerato uno dei terzini più talentosi d’Europa. Titolarissimo dell’AZ Alkmaar, conta 24 presenze con due gol e un assist in questa stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da You First (@teamyoufirst)



Vogliamo parlare del suo rendimento in Europa? Numeri pazzeschi. In Conference League, Kerkez ha segnato due gol e fornito tre assist in sole sette presenze. Di cui uno segnato alla Lazio nell’ultima giornata della competizione, che ha regalato la vittoria alla sua squadra. Si prospetta un futuro luminoso per il 19enne ungherese. Lo conferma la recente voce di mercato arrivata su di lui.

Kerkez, a Madrid lo aspettano

Come riporta il noto portale todofichajes.com, Milos Kerkez è finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli sono pronti all’assalto in estate, sapendo di non dover spendere una grossa cifra. Difatti, attualmente sarebbe possibile aggiudicarsi il talento ungherese per meno di 10 milioni di euro. Transfermarkt fissa a 7 milioni di euro il valore di mercato di Kerkez, ma siamo convinti che l’AZ Alkmaar potrebbe chiedere qualcosina in più.

Una soluzione economica ma promettente per l’Atletico Madrid, che però ha messo altri laterali sinistri nel mirino come Di Marco (Inter), Grimaldo (Benfica, contratto in scadenza), Guerreiro (Borussia Dortmund, contratto in scadenza). Ma Simeone dovrà sostituire ben due partenti: Sergio Reguilon e Reinildo. I colchoneros potrebbero dunque mettere a segno il colpo in estate battendo la folta concorrenza per Kerkez, ed evitando che il costo del suo cartellino lieviti ancora nel tempo.

Che salto di qualità per Milos! E pensare che in questo momento sarebbe potuto essere al Milan e del Milan, a fungere da vice Theo, il suo grande idolo.