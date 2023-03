Ecco il bomber, l’addio è certo: il Milan sfida la Premier

L’attaccante è pronto a lasciare la propria attuale squadra. Il Milan lo segue ma deve fare i conti con la concorrenza della Premier League

E’ arrivata l’ora di spiccare il volo. Il giocatore continua a segnare e in estate cambierà maglia. Il Milan è tra le squadre che lo sta osservando da vicino.

Stiamo parlando di Jonathan David, che nel weekend ha segnato una tripletta, nel pareggio contro il Lione, che lo ha portato a ben 21 gol stagionali, di cui 19 in Ligue 1. Gli stessi di Mbappe. Il classe 2000 della Nazionale canadese e l’attaccante francese precedono un altro calciatore che tanto piace al Diavolo, quel Balogun di proprietà dell’Arsenal, che ha segnato, fin qui 16 reti come Lacazette e Ben Yedder.

Jonathan David, come detto, è pronto a spiccare il volo. Lo aspetta una grande squadra e i tempi sono davvero maturi. Il suo nome è sul taccuino del Milan ormai da diverso tempo ma il rischio di vederlo sbarcare in Inghilterra si fa sempre più concreto.

Il giocatore, intervistato, a margine di Lille-Lione, ha strizzato l’occhio alla Premier League: “Sono concentrato sul riportare questo grande club in Europa – riporta SkySports -. Il resto si vedrà. Premier League? Uno dei migliori campionati del mondo, perché no?”.

Facile immaginare che club come Arsenal e Manchester United siano pronti a mettere sul tavolo tanti soldi per soffiare il giocatore al Lille. David ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e in estate l’addio è davvero sempre più probabile.

Milan, nuovo bomber

Il Milan – come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni – è pronto a regalarsi un nuovo bomber in estate. Giroud da solo non può bastare. Il francese è l’unico che ha offerto garanzie, contrariamente a Divock Origi, che non è riuscito a dare il proprio contributo. Ibra, poi, ad ottobre compirà 42 anni.

Un centravanti giovane, dunque, è pronto a sbarcare a Milano. Jonatan David è tra i nomi in cima alla lista ma ci sono tanti altri profili che piacciono.

Tanti nomi sul taccuino

Vi abbiamo detto di Balogun ma attenzione, sempre in Ligue 1, anche a Wahi del Montpellier. Guardando fuori i confini transalpini non mancano i giocatori seguiti.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Retegui, fatto osservare da vicino dagli scouts rossoneri e che è finito nel mirino anche di Roberto Mancini per la sua nazionale. In Italia, invece, il profilo che più stuzzica la fantasia è Hojilund. L’Atalanta è una bottega cara ma chissà che la carta Colombo non possa tornare utile per abbassare le richieste dei bergamaschi, che senza Champions League potrebbero decidere di privarsi del loro giocatore.