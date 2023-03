“Ha detto sì”: l’obiettivo del Milan ha accettato, l’annuncio

Il giocatore, che tanto al Milan, sarà presto in Italia. Ha detto sì e sarà subito pronto per scendere in campo. E’ arrivato l’annuncio da parte del tecnico

E’ il calciatore del momento. L’attaccante, finito nel mirino del Milan, ha preso la sua decisione: sarà in Italia nei prossimi giorni. Ormai si è in attesa solo dell’annuncio ufficiale ma le parole dell’allenatore non lasciano dubbi.

Stiamo parlando di Mateo Retegui. Il centravanti italo-argentino è pronto a vestire la maglia della Nazionale azzurra, facendo felice il Ct Roberto Mancini, che è alla disperata ricerca di un nuovo bomber. Si aspettano ormai solo le convocazioni ma il calciatore del Tigre, finito nel mirino dei rossoneri, giocherà per l’Italia già a partire dai match contro Inghilterra e Malta, valevoli per le Qualificazioni a Euro 2024, in programma rispettivamente il 23 e 26 marzo.

Subito pronto

Il giocatore, che potrebbe indossare la maglia numero nove, ha detto sì all’azzurro. E’ stato lo stesso Roberto Mancini a confermarlo, in un’intervista a ‘Supertele” su Dazn: “Il ragazzo gioca titolare da due anni in Argentina e ha qualità che a noi mancavano, lo seguivamo da tempo, ma pensavamo che non volesse venire, invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato”

L’Italia è ormai da anni che fatica a trovare un centravanti all’altezza – “I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po’ di più nel Leeds. Ma per il resto, siamo messi male. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare. E non giocano“.

Il Milan osserva

Le due partite della Nazionale, contro Inghilterra e Malta, serviranno chiaramente anche al Milan, per osservare da vicino Retegui, che ormai da tempo è sul taccuino del Diavolo.

Nel frattempo ieri in Milan-Salernitana, nessun italiano era titolare tra i rossoneri – “Si tratta di un problema che ci portiamo dietro da tempo – ha detto Mancini -. Lamentarsi non serve a nulla, dobbiamo cercare soluzioni. È chiaro che sia un dispiacere, perché abbiamo tanti giocatori italiani bravi, ma ogni club e ogni allenatore fanno le proprie scelte“.

Chissà che il prossimo anno non sia proprio il Milan ad avere il centravanti titolare della nazionale. Non è un segreto che i rossoneri abbiano voglia di investire su un nuovo bomber. Se Retegui dovesse superare l’esame azzurro, un’accelerata nella trattativa non sarebbe certo da escludere