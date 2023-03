Milan, l’acquisto è rimandato: l’annuncio dell’attaccante

Il talento classe 1999 parla del suo futuro: le dichiarazioni non lasciano dubbi. Ecco, però, cosa può accadere

La sua nuova avventura è iniziata con un gol all’esordio che gli ha permesso di conquistare fin da subito i suoi nuovi tifosi.

Per Nicolò Zaniolo miglior debutto con la maglia del Galatasaray non poteva esserci. L’attaccante italiano ha, infatti, deciso la partita contro il Kasimpasa, con il gol dell’uno a zero.

Il classe 1999 ha lasciato l’Italia dopo aver rotto con la Roma. Ha avuto la possibilità di trasferirsi in Premier League, con il Bournemouth che ha messo sul piatto l’offerta giusta per i giallorossi ma il calciatore ha rifiutato. Zaniolo sognava di restare in Italia, di poter vestire la maglia rossonera del Milan.

L’attaccante stimato da Paolo Maldini e Frederic Massara aveva detto sì al Diavolo ma da parte della proprietà non è mai arrivato il via all’investimento. Così i dirigenti non sono andati oltre il prestito con diritto di riscatto. La Roma voleva garanzie sulla cessione del giocatore e ha dunque preferito tenerselo, prima di venderlo in Turchia al Galatasaray.

I giallorossi di Istanbul hanno accontentato le richieste del club capitolino e hanno così messo le mani su Zaniolo, che ha accettato la Turchia anziché restare fuori per un intero girone di ritorno.

Zaniolo non ha più aspettato il Milan ma chissà che un giorno le strade non tornino ad intrecciarsi. La stima è reciproca ma servono tanti soldi per il matrimonio in estate, ben 35 milioni. La clausola rescissoria si abbassa però, con l’andare del tempo. Nel gennaio 2024 si potrebbe così acquistare per 30 milioni, 28 nell’estate 204, e 25 nell’inverno del 2025, fino ad arrivare ai 23 del giugno successivo.

Parla Zaniolo

Nel frattempo, però, Nicolò Zaniolo si gode la sua avventura in Turchia, dove conta di ritrovarsi e rilanciarsi: “Non credo di partire, non sono qui solo per aspettare altre offerte – riporta Sportmediaset -. Voglio vincere il campionato e giocare in Champions”. Parole quelle di Zaniolo che spingono a pensare che ci potrebbe volere del tempo prima di rivederlo in Italia.

Mancini lo aspetta

L’ex Roma, chiaramente, potrà ritornare per vestire la maglia della Nazionale. Roberto Mancini si augura che possa finalmente esplodere per dare un contributo agli azzurri: “Credo che i ragazzi giovani siano sempre centrali e importanti, ma è chiaro che dipende da loro. Quando un ragazzo è giovane può migliorare di colpo e diventare un giocatore importante. Questo può riguardare Nicolò ma anche altri, ma per noi sono tutti importanti e non devono mollare“.

Il ritorno ad alti livelli di Zaniolo, chiaramente, spingerebbe più club a pagare la clausola rescissoria ma la sua avventura al Galatasaray è appena iniziata.