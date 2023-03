In Milan-Salernitana una prima volta storica: non era mai successo prima, il dato

In Milan-Salernitana è successo qualcosa di inedito per la squadra rossonera: un evento mai capitato prima nella storia rossonera.

Un pareggio per 1-1 non era il risultato che i tifosi si aspettavano dopo la brillante prestazione del Milan in Champions League. Grave passo falso quello commesso dai ragazzi di Stefano Pioli contro la Salernitana.

Il Diavolo aveva la chance di agguantare l’Inter al secondo posto della classifica della Serie A, invece si ritrova quarto a -2 e con la Lazio davanti di 1 punto. E dietro c’è la Roma a una sola lunghezza. La corsa Champions è apertissima, può succedere di tutto. Una vittoria ieri sera sarebbe stata molto importante, però i campioni d’Italia hanno fallito.

È fondamentale reagire e tornare a vincere sabato contro l’Udinese. Quella friulana sarà una trasferta non semplice, però sarà vietato inciampare di nuovo. La squadra non vince da due giornate in campionato, considerando la sconfitta di Firenze arrivata prima del match di Londra, e deve dare tutto per tornare a conquistare i 3 punti.

Milan, nessun italiano nella formazione titolare

Milan-Salernitana è stata anche una partita nella quale è successo qualcosa di mai visto prima per i rossoneri. Infatti, nella formazione titolare scelta da Pioli non c’era nessun giocatore italiano. Non era mai capitato prima ai rossoneri in Serie A.

Nel secondo tempo poi sono entrati Alessandro Florenzi e Sandro Tonali, però dal primo minuto c’erano in campo solo calciatori stranieri. L’ex Brescia era in ballottaggio per giocare dall’inizio, ma il mister ha poi deciso di farlo rifiatare dopo le fatiche di Champions e di lasciarlo in panchina.

Certamente Tonali tornerà titolare contro l’Udinese. E per la fascia destra attenzione allo stesso Florenzi e anche a Davide Calabria, visto che Junior Messias è infortunato e che Alexis Saelemaekers non ha convinto contro la Salernitana. Un po’ di Italia dovremmo rivederla a Udine.

Milan-Salernitana 1-1: il tabellino della partita

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers (Florenzi dal 32′ st); Bennacer (Tonali dal 41′ st), Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz (dal 18′ st De Ketelaere), Leao (dal 18′ st Origi); Giroud (dal 18′ st Ibrahimovic). Panchina: Tatarusanu, Mirante; Gabbia, Calabria, Kjaer, Ballo-Touré, Adli, Pobega, Vranckx, Rebic. Allenatore: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (Lovato dal 23′ st); Mazzocchi (Sambia dal 38′ st), Bohinen (Crnigoj dal 38′ st), Coulibaly, Bradaric; Kastanos (Piatek dall’11’ st), Candreva (Bonazzoli dal 23′ st), Dia. Panchina: Sepe, Fiorillo, Maggiore, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Valencia, Botheim. Allenatore: Sousa.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Giroud, Tomori.

Marcatori: Giroud (M) 46′ pt; Dia (S) 16′ st