Milan in semifinale di Youth League: battuto l’Atletico Madrid, traguardo incredibile

Impresa storica per il Milan Primavera. Battuto l’Atletico Madrid di Fernando Torres. Il sogno dei ragazzi di Abate continua

Chi l’avrebbe mai detto? Probabilmente in pochi, ma il Milan Primavera di Ignazio Abate è riuscito nell’impresa di battere l’Atletico Madrid ai quarti di finale di Youth League. Il sogno dei giovani rossoneri continua, con le semifinali step storico da raggiungere col massimo delle motivazioni. La partita è terminata 2-0 in favore della squadra di Abate. Ha aperto le danze Stalmach nel primo tempo, le ha chiuse il celebre El Hilali nel secondo.

Risultato insperato, contro una squadra considerata tra le migliori Giovanili d’Europa. Insomma, sempre di Atletico Madrid si sta parlando, che anche sulla panchina non aveva uno qualunque. L’allenatore dell’Under 19 dei colchoneros altro non è che Fernando Torres. E per chi ha il cuore rossonero è ancora più facile conoscere l’ex attaccante che ha militato al Milan nella stagione 2014-2015. E’ stato un incontro magico quello tra Ignazio Abate e Fernando Torres. I due hanno proprio condiviso quella stagione in rossonero, con Abate che ha però trascorso molto più tempo tra le fila del Diavolo, mostrando un attaccamento di devozione totale.

E quello di oggi è un grande trionfo per Ignazio e i colori rossoneri. L’esito della gara, una partita secca, permette al Milan Primavera di approdare alle semifinali di Youth League per la prima volta nella sua storia. Come lo erano stati d’altronde i quarti. Nonostante la fatica che stanno facendo i giovani rossoneri in campionato, in campo europeo si confermano squadra all’avanguardia e dal gioco moderno.

Milan Primavera, chi sarà l’avversaria nelle semifinali?

Il Milan si era trovato tra le migliori otto Giovanili d’Europa con tanta sorpresa ma con altrettanto merito. A fare compagnia ai quarti di finale ci sono state oltre all’Atletico Madrid: Borussia Dortmund, Real Madrid, Hajduk Split, AZ Alkmaar, Sporting Lisbona e Liverpool. Il Milan affronterà però la vincente della sfida ai quarti tra Borussia Dortmund e Hajduk Split, gara che si disputerà domani 15 marzo alle ore 18.30.

Zeroli ➡️ Bakoune ➡️ Stalmach ⚽️



Per quanto riguarda le altre rivali. Lo Sporting Lisbona ha battuto ed eliminato il Liverpool ai quarti, accedendo dunque alle semifinali e aspettando la prossima rivale che sarà una tra Real Madrid e AZ Alkmaar. E’ una Youth League col perfetto mix di partecipanti storiche e attese, a altre, come il Milan, che stanno rappresentando delle grosse sorprese. La squadra di Ignazio Abate ha l’obbligo di non smettere di sognare e provare ad andare il più avanti possibile. D’altronde, come dovrà fare anche il Milan dei grandi, che aspetta di conoscere quale sarà la sua avversaria ai quarti di finale di Champions League.