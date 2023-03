Rafael Leao, l’ex allenatore non ha dubbi: “È un pasticcio”

Rafael Leao, l’ex allenatore si esprime sulla situazione dell’attaccante rossonero. Non ha dubbi: “E’ un pasticcio”.

In casa Milan, mentre Pioli è alle prese con una complicata ricerca di continuità di risultati e lavora all’obbiettivo della qualificazione Champions, Maldini e Massara devono sciogliere il complicato nodo legato al futuro di Rafael Leao.

La situazione contrattuale dell’attaccante portoghese è infatti un argomento piuttosto spinoso per i rossoneri. L’accordo tra il giocatore e il Milan scade infatti nel 2024. I campioni d’italia vogliono fare di tutto per innanzitutto evitare di perdere il giocatore a zero. Questo presuppone inevitabilmente due scenari: il rinnovo e la permanenza, oppure una cessione nelle prossime sessioni di mercato.

I rossoneri, chiaramente, preferirebbero continuare ad avere Leao nel proprio progetto sportivo. Gli incredibili numeri dell’attaccante, che in stagione ha messo a segno 9 gol e 10 assist tra campionato e coppe, e il suo potenziale hanno attirato le attenzioni dei principali club di tutta europa.

Per il Milan, che è impegnato nelle trattative e nei dialoghi con l’entourage del giocatore per trovare un accordo sul rinnovo, non sarà facile riuscire a trattenere il giocatore.

Leao, Orrico sul rinnovo: “E’ un pasticcio”

Del rinnovo di Leao si è parlato anche su TVPlay. Le trattative e i dialoghi tra il Milan e il giocatore, come detto, proseguono nel tentativo di trovare un accordo che soddisfi tutti. La situazione però sembra tutt’altro che semplice da sbrogliare.

Ospite del canale è stato l’ex allenatore Corrado Orrico, che ha parlato anche del futuro di Leao. L’allenatore ha sottolineato come la situazione legata al giocatore non sia certo delle più semplici. “E’ un pasticcio” ha detto chiaramente. La situazione è piuttosto complicata per i rossoneri.

Orrico ha sottolineato come il Milan sia in una situazione di contenimento dei costi e di grande accortezza per quanto riguarda le spese. Difficile quindi pensare di poter competere con le risorse economiche di altri campionati, come per esempio la Premier. “Sarà dura sborsare i soldi per la famosa sentenza” ha detto “dovranno però fare i conti anche con il valore del giocatore che è essenziale per una squadra come il Milan”. Il Milan insomma si trova di fronte ad un complicato bivio.

Da un lato Leao è certamente il giocatore più rappresentativo e decisivo della rosa, e sostituire un giocatore simile certamente sarebbe complicato. Dall’altro lato però le richieste di un giocatore come Leao per rimanere a Milano non possono che essere importanti, e le maxi offerte in arrivo dall’estero sono certamente una tentazione per le casse rossonere, che avrebbero certamente ampio respiro da una eventuale cessioni di Leao. La situazione, insomma, è aperta e tutto può succedere: “Non so come andrà a finire, o paga quei soldi il Milan o perde Leao, una delle due”.