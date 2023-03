Supercoppa Italiana, cambia il format: si passa alla Final Four, tutti i dettagli

Cambia il format della Supercoppa Italiana. A farne comunicazione è stato il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini

Possiamo prepararci ad uno stravolgimento clamoroso. Ormai è ufficiale: come comunicato dal Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, cambia il format della Supercoppa Italiana. Da anni siamo abituati alla disputa del trofeo tra due sole squadre: la vincitrice dal campionato, e quella della Coppa Italia. Ebbene, secondo le ultime modifiche, la Supercoppa si trasformerà in un trofeo a quattro squadre. Praticamente come il formato spagnolo.

Nello specifico, le squadre partecipanti saranno quella campiona d’Italia, la seconda classificata del campionato, e le due finaliste della Coppa Italia. Le quattro squadre si sfideranno in due semifinali secche. Una tra la squadra campione di Serie A e la perdente della finale di Coppa Italia, l’altra tra la seconda classificata e la vincitrice della Coppa Italia. Se in quella stagione coincidessero, allora subentrerebbero altre squadre seguendo sempre il modello spagnolo. E poi seguirebbe chiaramente la finale tra le due vincitrici.

Un cambiamento che nasce dal nuovo accordo stipulato tra la Lega Serie A e l’Arabia Saudita, che avrà durata di sei anni. Nota importante: nel nuovo formato è compresa anche un’amichevole all’estero. Fondamentale sottolineare che la scelta del format potrebbe essere messe in discussione in base agli impegni delle squadre. Ma non dal prossimo anno.

Il nuovo accordo stipulato con con gli organi competenti sauditi porterà enormi incassi alla Lega Serie A. Tutti i dettagli di seguito.

Supercoppa Italiana, nuovo format: aumentano gli introiti

Il nuovo accordo di sei anni prevede un incasso per la Lega Serie A di 23 milioni di euro a stagione. L’Arabia Saudita pagherà quindi caro la possibilità di ospitare il prestigioso torneo nei suoi stadi. Ben superiore rispetto agli 8 milioni attuali. Attenzione però. Perché se in base agli impegni il format dovesse essere rimesso in discussione, con la scelta di optare nuovamente per una finale secca a due squadre, l’Arabia pagherebbe in quel caso 12 milioni di euro a stagione alla Lega Serie A.

Altra sottolineatura importante. L’offerta con accordo di sei anni accettata, e proposta dal paese arabo, prevede la disputa del torneo in Arabia Saudita per i prossimi due anni, seguirà poi una pausa di altri due anni, ai quali a sua volta seguirà nuovamente la disputa per i restanti due anni di accordo. Al momento è tutto nuovo e in via di definizione, ma non ci sono dubbi che il prossimo anno la Supercoppa Italiana avrà un nuovo volto.

Pensando al Milan, dunque, ormai fuori dalla Coppa Italia. Sarebbe importante concludere la stagione piazzandosi al secondo posto della classifica di Serie A. Solo in questo modo, dato che il Napoli è assai distante (troppo), il Diavolo potrebbe aggiudicarsi il suo spazio nella final four della Supercoppa Italiana. Una modalità per mantenere un certo prestigio e visibilità sia in Italia che all’estero.