Tutti bocciati, Giroud è rimasto solo: in estate il Milan cambia

Il Milan sarà costretto a cambiare: gli ultimi investimenti hanno fallito e il solo Olivier Giroud non può bastare. Ecco cosa può succedere in futuro

Il Milan si lecca le ferite dopo un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Serviva conquistare i tre punti per cambiare passo per la corsa alla Champions League ma contro la Salernitana non si è andati oltre l’uno a uno.

I rossoneri sono stati traditi dai propri difensori che hanno sbagliato in occasione del gol di Dia ma il tempo per rimediare c’era. Purtroppo però, anche contro i campani si sono visti tutti i limiti del reparto offensivo della squadra di Stefano Pioli.

Al Milan segna solo Olivier Giroud. Il francese anche ieri ha timbrato il cartellino, realizzando la rete del vantaggio. Un colpo di testa perfetto su azione di corner. Sono così otto le reti in Serie A, alle quali si aggiungono le quattro in Champions League. Numeri importanti se non fosse – come detto – che in rossonero – segna davvero solo lui. Il Milan è, dunque, ancora una volta sulle spalle del 36enne francese, chiamato a fare gli straordinari per sopperire alle mancanze dei propri compagni.

Tutti bocciati

Così il momento di crisi di Rafael Leao, che non segna dal 14 gennaio scorso (ben due mesi), si sta facendo sentire ancora di più. Il portoghese è fermo a 9 gol e 10 assist.

Ma dopo Giroud e Leao c’è letteralmente il vuoto: con Zlatan Ibrahimovic, chiaramente ancora a zero reti, fanno malissimo Divock Origi e Ante Rebic, che le possibilità per segnare, invece, le hanno avute ma insieme non vanno oltre i cinque centri, tre per il croato e due per il belga. L’ex Eintracht Francoforte e l’ex Liverpool guadagnano tantissimo ma il loro rendimento non è certo all’altezza del loro stipendio. Serve ben altro e sabato contro l’Udinese, senza lo squalificato Giroud, inevitabilmente toccherà a loro.

Obbligatorio cambiare

Avranno l’ennesima occasione per prendersi il Milan ma le speranze che ci sia una svolta sono sempre meno. E’ evidente che il Diavolo dovrà, ad ogni costo, riuscire a conquistare un posto in Champions League, poi si dovrà correre ai ripari per non lasciare solo Giroud. Servono gol freschi e rimandare l’acquisto di un nuovo centravanti giovane sarebbe sbagliato. Basta parametri zero, basta 30enne, bisogna guardare al futuro, investendo su un centravanti giovane. Non si può davvero più aspettare.