Armand Laurienté, l’agente non si sbilancia: “Non rispondo…”

Il giovane talento del Sassuolo Armand Laurienté tra i protagonisti del mercato. L’agente fa chiarezza sul suo futuro.

Tra i giovani del campionato ce n’è uno che ha particolarmente attirato l’attenzione del pubblico. Si tratta di Armand Laurienté, giovane attaccante del Sassuolo. Il suo agente ha discusso del suo futuri ai microfoni di TVPlay

L’attaccante del Sassuolo Armand Laurienté ha avuto un impatto davvero incredibile sul nostro campionato. Il giovane giocatore, arrivato in estate dal Lorient, si è subito calato alla perfezione nel campionato italiano. In 19 partite di campionato ha segnato ben 7 gol e 6 assist. Numeri davvero importanti per il ventiquattrenne francese, che inevitabilmente è finito nel mirino di diversi club di Serie A.

In molti hanno già paragonato il giocatore al milanista Rafael Leao. E’ presto per sapere se riuscirà ad imporsi in una grande squadra come il portoghese, di certo c’è che Maldini e Massara, così come gli altri dirigenti di Serie A, sono particolarmente attenti allo sviluppo del giocatore.

Laurienté, l’agente sul futuro del giocatore: “Fatti diversi sondaggi, ma lui ha in testa il Sassuolo”

Al momento, però, nel futuro di Laurientè ci sarebbe solo il Sassuolo. L’agente del giocatore, Roberto Meloni, ha parlato ai microfoni di TVPlay del talento neroverde. “Cosa ha causato la sua esplosione? Nessun click. Si sono create le giuste dinamiche e lui è sereno”. L’agente ha riconosciuto l’importanza di avere trovato un allenatore come Dionisi che ha subito puntato su di lui e gli ha dato fiducia. “E’ stato fondamentale. Il calcio francese è totalmente diverso, avere un allenatore così lo ha aiutato” ha dichiarato. La fiducia dell’ambiente e la calma sono stati gli ingredienti fondamentali che gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

Inevitabile parlare di futuro. “Non voglio rispondere a domande su eventuali sondaggi di altre squadre” ha chiarito. Per Laurienté la testa è solo al finale di campionato. “Siamo concentrati”. Per il mercato ci sarà tempo e non mancheranno sorprese. Ha però voluto sottolineare come il Torino sia stato la prima squadra a puntare su di lui. “Il Torino si era mosso per primo per lui, poi per situazioni di mercato non si è concretizzato”.

Nel suo futuro, adesso, è probabile che ci sia una big, con il Napoli a quanto si dice particolarmente interessato al giocatore. “Il Napoli, come tante altre società, rappresenta uno step importante”. Bocche cucite però sul futuro. “Lui per ora è concentrato sul Sassuolo“. Si deciderà solo in estate quale sarà il futuro del giocatore. “Ci sarà modo e tempo di valutare tutte le soluzioni. E’ contento della sua annata, è felicissimo e vuole continuare così chiudendo la stagione con più gol possibili”. Quel che è certo è che Laurienté sarà uno dei nomi caldi del mercato estivo.