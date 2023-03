Caos a Napoli: scontri fra la Polizia e i tifosi dell’Eintracht (VIDEO)

Alta tensione a Napoli prima del match tra gli azzurri e l’Eintracht. Scontri tra polizia e tifosi. Lo sconvolgente video

Dopo il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League di Milan e Inter anche il Napoli prova a strappare il pass per continuare il suo percorso nella massima competizione europea. La situazione in città non è però delle più tranquille.

C’è grandissima attesa a Napoli per il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Gli azzurri partono favoriti in virtù del 2 a 0 conquistato nel match d’andata, e sono determinati a chiudere il discorso qualificazione nel match di casa. Nelle ultime ore a far parlare purtroppo non sono le vicende di campo, ma alcuni problemi extra campo che purtroppo ci sono stati durante la giornata.

La situazioni a Napoli non sembra essere delle più tranquille, ma anzi sembra essere piuttosto tesa, tanto che sono stati presi immediati provvedimenti per tenere sotto controllo la sicurezza cittadini. Il clima si è decisamente surriscaldato, e la speranza è che i disordini possano essere presto placati per riuscire a godere dello spettacolo che il campo ha da offrire in totale tranquillità e senza alcun rischio per le due tifoserie. Per questo gli occhi saranno certamente più che aperti dal punto della vista di sicurezza durante tutto il resto della giornata.

Napoli, apprensione per gli scontri in centro: la polizia si scontra con i tifosi

Come detto, il clima a Napoli è stato particolarmente teso durante tutta la giornata. 600 tifosi tedeschi infatti si sono riversati nel centro della città, sino a piazza del Gesù. Sono scoppiati diversi disordini causati dagli ultras dell’Eintracht. Secondo Sportmediaset, insieme a loro vi sarebbero stati anche alcuni tifosi dell’Atalanta, con cui sono gemellati. Alcune vetture, comprese alcune della polizia, sono state incendiate, e sono stati lanciati oggetti verso le forze dell’ordine tanto che la polizia è stata costretta a scendere in campo con l’assetto anti sommossa.

🚨TENSIONE NEL CENTRO DI #NAPOLI: La Polizia Carica Alcuni Tifosi dell'#Eintracht 👀Il nostro @mirkocalemme era proprio al centro dell'azione ed ha ripreso, IN ESCLUSIVA, quanto accaduto nei pressi di Piazza Del Gesù#NapoliEintracht #UCL pic.twitter.com/XKIhI6Xb1Z — TVPLAY (@tvplayofficial) March 15, 2023

Inevitabilmente la situazione si è fatta piuttosto incandescente anche tra la polizia e i tifosi dell’Eintracht. Le forze dell’ordine, come si vede dalle immagini raccolte da TVPlay , hanno provato a fare indietreggiare i tifosi tedeschi, e si può vedere lo scontro proprio dalle immagini . Molte forse dell’ordine erano state dispiegate alla vigilia per evitare possibili contatti e disordini tra i tifosi tedeschi e quelli del Napoli.

In molti hanno consigliato ai cittadini di mantenere alta la guardia e di evitare le zone del tifo prima e dopo la partita. L’allerta è davvero massima per il match di stasera, e le premesse non sembrano essere delle migliori. Già stamattina l’annuncio dell’arrivo degli ultras tedeschi a centro città aveva creato un po’ di apprensione, ma nel pomeriggio la tensione sembra essere salita.