Da Chaka Traoré a Simic: i 5 migliori talenti del Milan Primavera

Andiamo a scoprire i migliori talenti della Primavera Milan, squadra che a sorpresa è in semifinale della Youth League

Un risultato incredibile ed inaspettato. La Primavera del Milan, guidata dall’ex capitano rossonero Ignazio Abate, è tra le migliori squadre Under-19 d’Europa. Un traguardo mai raggiunto prima.

Una cavalcata incredibile quella della Primavera rossonera in Youth League. Il Milan vi ha preso parte perché, da regolamento, vengono copiati i gironi della competizione Uefa dei grandi.

Dopo aver vinto da imbattuta la fase a gironi, la squadra di Abate ha superato gli ucraini del Ruhr Lviv negli ottavi di finale e ieri anche l’Atletico Madrid (allenata da Fernando Torres) nei quarti. Ora l’attende per la semifinale una tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato per sognare in grande.

La Primavera del Milan è una squadra talentuosa ma clamorosamente discontinua. Se in Europa è riuscita in questo incredibile percorso, in campo sta deludendo le aspettative (occupa il 13° posto in classifica). Ma, nonostante questo, è evidente che in rosa ci siano ottimi talenti, alcuni di questi forse già pronti a fare il grande salto. Scopriamo insieme chi sono.

Chaka Traoré

Forse il talento più cristallino della Primavera rossonera è Chaka Traoré. Un ragazzo in realtà non cresciuto a Milanello, bensì scovato da un altro club italiano, il Parma.

Nativo della Costa d’Avorio, il classe 2004 è stato ingaggiato dal Milan nell’estate 2021. I rossoneri sono un segno del destino: infatti Traoré ha debuttato già in Serie A due anni fa, con la maglia ducale, proprio contro il Milan.

Ala velocissima, abile a giocare sia a destra che a sinistra, è uno dei migliori nella rosa di Abate a saltare l’uomo e creare superiorità numerica. In Youth League ha segnato finora una rete contro la Dinamo Zagabria nella fase a gironi.

Jean-Carl Simic

Non ha nulla a che vedere con Dario Simic, ottimo difensore del Milan di Ancelotti di nazionalità croata. Ma Jan-Carl Simic, tedesco con origini balcaniche, ha dimostrato di essere un difensore di buonissimo livello.

La Primavera rossonera mantiene spesso la porta inviolata in Europa anche grazie alla sua leadership. Classe 2005, si è trasferito a Milanello la scorsa estate dopo una vita nel vivaio dello Stoccarda.

Intoccabile nella retroguardia dei giovani rossoneri, Simic ha anche lui segnato già un gol in Youth League: decisiva la sua prima realizzazione con la maglia del Milan contro il Chelsea per l’1-1 finale a Londra.

Hugo Cuenca

Uno dei colpi più importanti del mercato, Hugo Cuenca (classe 2005) è un paraguayano con passaporto spagnolo scovato dai bravissimi talent scout rossoneri.

Il talento sudamericano, costato 400 mila euro dal Capiatà, è stato presentato come un rinforzo di grande prospettiva. In rossonero gioca da esterno destro nel 4-3-3, con le sue qualità di dribbling e di rapidità di gamba. Un talento da tenere d’occhio sul serio.

In Youth League ha accumulato solo tre presenze, perché Abate gli ha lasciato del tempo per adattarsi prima di gettarlo nella mischia. Ma contro l’Atletico ieri è risultato tra i migliori in campo.

Dariusz Stalmach

Polacco, cresciuto nel Gornik Zabrze, anche Dariusz Stalmach ha fatto parlare di sé nel Milan dal suo arrivo la scorsa estate durante l’ultimo giorno di mercato. Colpo da 700 mila euro per questo trequartista, spesso schierato da mezzala nel 4-3-3 di mister Abate.

Un calciatore classe 2005 dotato di buona fisicità ed eccellente tecnica, come dimostrato dal bel gol in inserimento ieri contro l’Atletico Madrid, con un piattone vincente che ha spaccato in due l’incontro.

Non ha segnato tantissimo in questa stagione. Per le qualità che ha deve sicuramente aumentare i suoi numeri. Ma il talento è evidente e anche la leadership.

Victor Eletu

Mediano nato in Nigeria, si sta mettendo in mostra nel Milan da diverso tempo. Un centrocampista che dà fisicità e qualità al reparto.

Lunghe leve e buona tecnica per il classe 2005 nativo di Lagos, che il Milan due anni fa ha pescato dal piccolo club provinciale della Cedratese. Fra l’altro Eletu ha già fatto parlare di sé mesi fa per aver segnato in amichevole un bel gol contro il Lumezzane con la prima squadra.

Oltre ai cinque suddetti talenti di maggior interesse, anche internazionale, la Primavera del Milan sta mettendo in mostra ottimi calciatori che sono ormai dei fedelissimi di Abate. A partire dal capitano Coubis (che ha iniziato da terzino destro per poi affermarsi da centrale) passando per l’attaccante e numero 10 El Hilali, autore del gol del 2-0 contro l’Atletico Madrid. Pioli ha già mostrato particolare interesse per i terzini Bakoune, ieri devastante contro l’Atletico Madrid, e Bozzolan.