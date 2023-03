Doppia delusione per Malick Thiaw: la decisione spiazza tutti

Thiaw non è solo deluso del pareggio del Milan contro la Salernitana: gli è arrivata un’altra notizia che non lo rende molto felice.

Tra le sorprese più piacevoli del Milan 2022/2023 c’è sicuramente Malick Thiaw. Arrivato in punta di piedi a Milanello, sono serviti dei mesi prima che Stefano Pioli gli desse fiducia. Lui l’ha ripagata con un rendimento molto positivo e che lo ha portato a diventare un titolare della difesa.

L’ex Schalke 04 è un centrale abbastanza completo. Magari non è velocissimo nei primi metri, però è molto attento e ha buon senso della posizione. Sa giocare d’anticipo sugli attaccanti avversari e sa farsi valere fisicamente. È particolarmente bravo sulle palle alte e se la cava anche con i piedi quando c’è da impostare l’azione.

Presto per dire che diventerà un top player nel suo ruolo, però il tedesco sta facendo vedere di possedere buone qualità e un potenziale di crescita abbastanza grande. Vedremo fino a che livello arriverà. Intanto, sta facendo molto bene con la maglia pesante come quella rossonera.

Thiaw, arriva un’altra piccola delusione: ma non deve essere preoccupato

Lunedì Thiaw ha lasciato San Siro deluso assieme ai suoi compagni a causa del pareggio 1-1 in Milan-Salernitana. Un risultato molto sorprendente, considerando che la squadra veniva dalla brillante prestazione contro il Tottenham con annessa qualificazione ai Quarti di Champions League. Inspiegabile la prestazione della squadra di mister Pioli.

Per Thiaw è arrivata anche una seconda delusione. Infatti, il commissario tecnico Hansi Flick ha deciso di non convocarlo per i prossimi impegni della nazionale maggiore della Germania. Nonostante l’assenza di Antonio Rudiger, l’ex allenatore del Bayern Monaco ha preferito chiamare Armel Bella-Kotchap del Southampton che ritiene “meno acerbo” rispetto a Malick.

Sicuramente il difensore del Milan avrebbe preferito essere convocato dal CT, però non è preoccupato della mancata chiamata. Continuando a fare buone prestazioni con la maglia rossonera, arriverà il suo momento. Flick certamente lo segue e lo aggregherà al gruppo appena lo riterrà pronto. Thiaw ha tutto il tempo per rifarsi ed entrare nel giro della nazionale maggiore tedesca.