Il Milan perde l’attaccante: tutta colpa di Vlahovic

Si inserisce la Juventus. I bianconeri pronti a prendere l’attaccante che tanto piace al Milan. C’è anche l’Inter sulle tracce del giocatore

Zero minuti nelle ultime quattro partite di campionato. Non ci vuole certo un attento osservatore per capire che il giocatore non è una prima scelta della sua squadra e che in estate le parti possono davvero separarsi.

Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, che con il West Ham non gioca più. L’attaccante italiano, acquistato dagli inglesi per una cifra vicina ai 38 milioni di euro, dopo l’ottima stagione con il Sassuolo, a gennaio è stato costretto a fermarsi per un infortunio al ginocchio.

Una volta guarito, come detto, è stato invitato ad accomodarsi in panchina e lo ha fatto, senza entrare mai in campo, nelle ultime quattro partite di Premier League. Una situazione che chiaramente non fa altro che alimentare i rumors di calciomercato attorno al suo nome.

Gianluca Scamacca nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza al Milan. Stamani è la volta della Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola, l’attaccante italiano è nei radar bianconeri in vista della prossima stagione.

Grande concorrenza

La Vecchia Signora rischia di perdere Dusan Vlahovic, visto il pressing dei club inglesi e soprattutto del Bayern Monaco. La storia della Juve ci insegna che i bianconeri hanno sempre puntato tanto sugli italiani. Ecco perché Scamacca può essere una buona idea per i bianconeri.

Ma all’ex Sassuolo, che con la maglia del West Ham ha segnato in totale sette gol in ventisei partite giocate, tra campionato e le varie coppe, è interessata anche l‘Inter. Marotta potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una squadra senza Lukaku e Dzeko. Il primo è arrivato in prestito dal Chelsea e non sta rispettando le attese; il secondo ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e le richieste del suo entourage non sembrano collimare con quelle del club.

Al Milan piace tanto ma arriverebbe a varcare i cancelli di Milanello solo al giusto prezzo. La prossima estate, comunque, un nuovo bomber ci sarà: Giroud è stato costretto a caricarsi da solo l’attacco sulle spalle, Origi ha segnato solamente due gol e Zlatan Ibrahimovic, che ad ottobre compirà 42 anni, non è certo immortale. Serve altro, serve un attaccante giovane che dia garanzie.

Non solo Scamacca

Ecco perché il taccuino di Maldini e Massara è pieno di attaccanti. Il Milan sta cercando il profilo giusto e non vuole sbagliare. C’è un altro nazionale italiano (lo sarà presto, lo ha annunciato Mancini) che piace parecchio. Stiamo parlando di Retegui che tutti potranno vedere all’opera con l’azzurro addosso. Ma attenzione anche ad altre piste, come quelle che portano in Francia per Jonathan David e Folarin Balogun.