Mateo Retegui dall’Italia al Milan, il padre allo scoperto: l’annuncio

Retegui potrebbe presto debuttare con l’Italia: il suon nome è stato accostato anche al Milan e a tal proposito ha parlato il padre.

In questi giorni si sta parlando molto di Mateo Retegui, attaccante di 23 anni che gioca in Argentina. Il suo cartellino appartiene al Boca Juniors, ma è in prestito al Tigre. In questo 2023 ha realizzato 6 gol in 7 partite di campionato.

Il rendimento del giocatore ha attirato l’attenzione di alcuni club europei, Milan compreso. Presto per parlare di trattative e offerte, però in questi mesi il centravanti nato a San Fernando verrà monitorato dagli scout rossoneri e non solo.

Tra coloro che l’hanno seguito con attenzione c’è anche Roberto Mancini, che in virtù del suo doppio passaporto (argentino e italiano) ha deciso di convocare il calciatore nella sua Italia. C’è stato l’ok del diretto interessato, entusiasta di vestire la maglia azzurra. Il 23 marzo a Napoli c’è match importante contro l’Inghilterra per le Qualificazioni al prossimo Europeo. Il 26, sempre per la stessa ragione, ci sarà la trasferta a Malta.

Calciomercato Milan, Mateo Retegui in rossonero? Parla il padre

Carlos Retegui, padre dell’attaccante, ha confermato la soddisfazione per la pre-convocazione del commissario tecnico italiano Mancini: “Mateo è felice della chiamata, orgoglioso ed emozionato di rappresentare una delle nazionali più importanti del mondo“.

Retegui senior ha anche risposto sui rumors che hanno accostato suo figlio al Milan: “Con loro non abbiamo mai parlato, ma l’abbiamo fatto con altre società. Abbiamo avuto contatti con club di Serie A, di Premier League, di Liga e di Bundesliga. A gennaio l’ha cercato l’Udinese, però lui ha preferito rimanere al Tigre a concludere la stagione“.

Smentiti contatti con il Milan, ma questo non significa che gli osservatori rossoneri non stiano monitorando il giocatore. Non ci sono stati passi concreti da parte della dirigenza, però non bisogna escludere che possano essere compiuti nei prossimi mesi. Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero prendere un centravanti nel calciomercato estivo 2023.

Solo Giroud sicuro di rimanere in attacco

L’unica certezza nel reparto offensivo rossonero è la permanenza di Olivier Giroud. Vero che il suo contratto scade a giugno 2023 e che deve essere rinnovato, ma c’è la volontà delle parti di andare avanti insieme e un accordo verrà trovato. In scadenza c’è anche Zlatan Ibrahimovic, che ha 41 anni e la cui carriera è nelle battute finali. Lui ha detto di non pensare al ritiro e tutto dipenderà dalla tenuta fisica, oltre che dal rendimento, dei prossimi due mesi e mezzo.

Tra gli attaccanti c’è pure Divock Origi, finora deludente e che potrebbe partire se non dovesse avere una crescita prima della fine della stagione. Rientreranno dai prestiti Lorenzo Colombo (Lecce) e Marko Lazetic (Altach), la società dovrà decidere cosa fare con loro.