Milan ai quarti di Champions League: le possibili avversarie, pericolo Derby

Il Milan attende di conoscere l’avversaria ai quarti di finale di Champions League. Sette le possibili rivali dei rossoneri nel sorteggio di Nyon

Una data da segnare in rosso, e attesa da ben undici anni, quella di Venerdì 17 marzo, giorno in cui il Milan conoscerà il nome del prossimo avversario nei quarti di finale di Champions League, traguardo conquistato dai rossoneri con la qualificazione nel doppio confronto con il Tottenham.

Avversario del Milan che uscirà dal sorteggio in programma a Nyon dalle ore 12. Pochi minuti ma di grande tensione quelli che precederanno la scelta delle palline dall’urna, in una cerimonia che, rispetto alle precedenti, non avrà vincoli da rispettare.

Tutte le 8 qualificate, infatti, possono affrontarsi tra di loro senza più il divieto di scontri diretti tra club della stessa nazionalità, quest’ultimo presente sia nella fase a gironi che negli ottavi di finale, peraltro anche in Europa e Conference League.

Le possibili avversarie del Milan ai quarti di finale

Eccovi le sette possibili avversarie del Milan nei quarti di finale:

Inter

Chelsea

Benfica

Bayern Monaco

Manchester City

Napoli/Eintracht Francoforte

Real Madrid/Liverpool

Nel momento in cui scriviamo, restano da disputare ancora due match di ritorno degli ottavi ovvero Napoli-Eintracht e Real Madrid-Liverpool, entrambi ben indirizzati dopo le vittorie dell’andata dei partenopei (2-0) e dei Blancos campioni carica (5-2 a Anfield Road).

Tranne il Manchester City (e il Napoli se si qualifica), il Milan ha affrontato, almeno una volta, le altre qualificate in Champions League. A riguardo, l’ultimo confronto è con il Real Madrid, allenato da Mourinho, nella fase a gironi 2010-11 con il ko al Bernabeu (2-0) e il pareggio al ritorno a San Siro (2-2).

Sorteggio dei quarti che potrebbe riservare nuovamente un Derby con l’Inter dopo i due disputati nel 2003 e nel 2005 entrambi vinti dai rossoneri rispettivamente nella semifinale dell’edizione poi vinta in finale con la Juventus e nei quarti di finale di quella conclusa con la sconfitta, sempre in finale, a Istanbul con il Liverpool.

Quando si disputeranno i quarti di Champions League

Già si conoscono le date in cui si disputeranno i quarti di finale di Champions League. I match di andata sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile. Il ritorno è previsto la settimana seguente tra martedì 18 e mercoledì 19. Tutte le partite si giocheranno dalle 21.

Non solo i quarti nel sorteggio del 17 marzo

Il sorteggio di Nyon di venerdì 17 marzo non stabilirà solo gli accoppiamenti dei quarti di finali ma anche quelli delle due Semifinali, in una sorta di tabellone tennistico che decreterà le due compagini che poi si affronteranno nella Finale in programma a Istanbul il prossimo 10 Giugno.