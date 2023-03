Calciomercato Milan, annuncio a sorpresa: colpo ufficiale (FOTO)

Ufficiale l’arrivo al Milan di un giovanissimo talento africano: il reparto scouting rossonero l’ha seguito con attenzione e crede molto in lui.

In questi anni il Milan ha rafforzato il proprio settore scouting, fondamentale per scovare giovani promesse a basso prezzo. Non potendo contare su risorse economiche enormi per il calciomercato, è importante lavorare bene sia a livello di settore giovanile che ottimizzando gli investimenti sulla Prima Squadra. Il progetto rossonero sta portando dei risultati.

Dopo lo Scudetto della scorsa stagione, i ragazzi di Stefano Pioli in questa sono riusciti ad accedere ai Quarti di finale di Champions League. Cosa che non succedeva da ben undici anni. E in Europa se la sta cavando molto bene pure la Primavera guidata da Ignazio Abate.

Infatti, ieri i giovani rossoneri hanno sconfitto l’Atletico Madrid di Fernando Torres e si sono qualificati alle Final Four della Youth League. Un risultato storico e del quale andare molto fieri. Anche se in campionato la squadra fatica, in ambito europeo si sta togliendo delle belle soddisfazioni.

Milan Primavera, ufficiale un nuovo rinforzo per Abate

Ad arricchire l’organico del Milan Primavera è arrivato un nuovo giocatore in questi giorni. Si tratta di Kingsford Boakye. Si tratta di un esterno offensivo classe 2004 prelevato dal MSK Zilina Africa FC.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MŠK Žilina Africa FC (@mskzilinaafrica)

Il club ghanese tramite il proprio profilo ufficiale Instagram ha confermato il trasferimento del ragazzo al Milan. Nel post non mancano alcuni commenti di congratulazioni a Boakye per esserci guadagnato la chiamata di un grande club come quello rossonero.

Il suo arrivo testimonia la grande attenzione che gli osservatori del club rivolgono anche all’Africa. Sono attivi in ogni continente e pronti a segnalare i profili più interessanti. Vedremo se l’esterno ghanese si rivelerà un colpo azzeccato.