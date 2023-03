Milan, nuovo bomber dal Sudamerica: c’è la conferma

Arriva un’importante conferma sull’interesse concreto del Milan per il bomber sudamericano. In estate Maldini è pronto all’assalto

Maldini e Massara pensano al futuro, è inevitabile. Una buona attività dirigenziale dipende molto da una accurata programmazione, e sia Paolo che Frederic non hanno mai fatto mancare nulla al Milan sotto questo punto di vista. Sì, si pensa già alla prossima stagione, una stagione che dovrà servire al Diavolo a crescere in qualità e prestigio, sempre di più. Servirà dunque migliorare la rosa inevitabilmente, che ad oggi conta non poche carenze.

La sensazione è che ogni reparto andrà ritoccato, quello d’attacco in particolare. Lo dicono i fatti. Per quanto Zlatan Ibrahimovic sia un giocatore infinito, impareggiabile, inestimabile, non ne avrà ancora per molto. I quasi 42 anni parlano per lui, e questi ultimi mesi di stagione saranno forse gli ultimi. A prescindere da questo, è ovvio che il Milan non può pensare di basare la sua forza offensiva su un attaccante così avanti con l’età. E considerando che anche Olivier Giroud (prossimo al rinnovo si spera) ha 36 anni, serve per forza di cose un nuovo innesto per il reparto.

Divock Origi? Vi starete chiedendo. C’è un’incognita gigante attualmente sul belga, che a causa di una condizione fisica precaria sta rendendo poco e male. Maldini e Massara, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero già individuato il nuovo bomber per Stefano Pioli.

Milan, il nuovo Kane dal Sud America

Come circolato in questo ultimi giorni, il Milan ha messo concretamente nel mirino Mateo Retegui, giovane attaccante italo-argentino in forza al Club Atletico Tigre. In realtà, il suo cartellino è di proprietà del Boca Juniors, società che lo ha cresciuto sin dalle giovanili. E’ un classe 1999 Mateo. Ha quindi 23 anni, e in questa stagione sta attirando attenzioni e collezionando consensi dal Vecchio Continente. Sei gol in sette presenze, numeri che rendono l’idea del suo talento.

Il Milan lo segue da un pò attraverso i suoi scout, e le relazioni sono state tutte positive. Per qualità tecnico-tattiche, Retegui è stato paragonato ad Harry Kane: grande incisività sotto porta, dunque vicino all’area e dentro di essa, ma con poca capacità di combinare quando è lontano. A confermare l’interesse del Milan per l’attaccante argentino è Todofichajes.com. Il noto portale spagnolo ha fatto riferimento alla convocazione di Retegui da parte del CT Mancini. Una notizia che ha creato tanto clamore.

L’allenatore dell’Italia, infatti, ha comunicato che Mateo ha accettato la sua convocazione per i prossimi impegni. Farà già parte della squadra azzurra per le gare di metà marzo di qualificazione ai prossimi europei. La presenza dell’attaccante nell’Italia permetterà al Milan di osservarlo ancora più da vicino e in un palcoscenico differente rispetto a quello sudamericano. I tifosi rossoneri non vedono già l’ora di vederlo all’opera. E chissà che il suo inserimento nella rosa azzurra non possa agevolare l’acquisto da parte di Maldini e Massara.

Retegui, valore di mercato e costi

Todofichajes.com fa un focus sul valore di mercato e sul possibile costo d’acquisto di Mateo Retegui. Secondo la fonte spagnola è attualmente di 8 milioni di euro il valore dell’attaccante, con il suo contratto in scadenza nel 2024. Il Club Atletico Tigre vanta un diritto di riscatto nel prestito attuale concordato col Boca Juniors, ma è chiaro che in caso di chiamata del Milan il giocatore non avrà dubbi a fare le valigie e sbarcare in Europa nel calcio che conta.

Il Boca, ne è sicuro todofichajes.com è pronto però a chiedere una cifra superiore agli 8 milioni di euro, probabilmente più vicina ai 15.