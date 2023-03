SONDAGGIO ML – Milan, derby con l’Inter ai quarti di Champions League: lo vorresti? Rispondi qui

Milan e Inter si potrebbero affrontare nei Quarti di Champions: su MilanLive abbiamo lanciato un sondaggio sul possibile derby europeo.

Era dall’edizione 2005/2006 che Milan e Inter non si qualificavano entrambe ai Quarti di finale della Champions League. E in quell’occasione c’era anche una terza squadra italiana, la Juventus. Il tris si può ripetere quest’anno, visto che il Napoli ha grandi chance di passare dopo il 2-0 dell’andata contro l’Eintracht Francoforte.

Ovviamente, c’è già chi immagina un possibile sorteggio con un derby italiano, in particolare quello di Milano. Non sarebbe qualcosa di inedito, visto che è già successo nella semifinale del 2002/2003 e nei quarti del 2004/2005. Il presidente nerazzurro Steven Zhang ha già dichiarato che non gli dispiacerebbe un’altra sfida tutta milanese.

In questa stagione il bilancio degli scontri è a favore dell’Inter. Infatti, la partita di andata in campionato è stata vinta dal Diavolo, mentre il ritorno e la finale di Supercoppa Italiana ha visto i nerazzurri trionfare. In particolare il risultato di Riyad, 3-0 per la squadra di Simone Inzaghi, è stato molto pesante e umiliante per i ragazzi di Stefano Pioli.

Milan-Inter ai Quarti di Champions? Il nostro sondaggio

Sui social network ci sono tifosi che stanno già commentando l’eventualità di vedere un derby di Milano nei Quarti di Champions League. C’è chi è favorevole a questa ipotesi e chi preferirebbe un sorteggio diverso venerdì 17 marzo a Nyon.

Noi di MilanLive.it abbiamo lanciato un sondaggio riguardante proprio la possibile sfida Milan-Inter. Sarà interessante vedere quale sarà la scelta dei tifosi.

Sicuramente un derby europeo comporta un’enorme pressione per entrambe le squadre, che hanno milioni di tifosi che si aspettano il passaggio del turno. Perdere uno scontro diretto in Champions League è qualcosa che pesa particolarmente e che può anche influire sul prosieguo della stagione.

I precedenti Derby europei

Milan e Inter si sono affrontate in semifinale di Champions League 2002/2003. Dopo lo 0-0 dell’andata, al ritorno il risultato è stato di 1-1 con i gol di Andriy Shevchenko e Obafemi Martins. Ad accedere alla finale fu la squadra di Carlo Ancelotti, dato che il ritorno si disputò con i nerazzurri “in casa”. Una vera beffa per i ragazzi allora allenati da Hector Cuper. Nella finalissima il Diavolo ebbe la meglio sulla Juventus ai calci di rigore.

Nella Champions League 2004/2005, invece, il derby di Milano fu valido per i Quarti. All’andata il Diavolo si impose 2-0 con i gol di Jaap Stam e Shevchenko, il ritorno finì con un 3-0 a tavolino a causa della sospensione del match (i rossoneri stavano vincendo 1-0 grazie a una rete di Sheva) provocato dai tifosi nerazzurri. Un petardo colpì Nelson Dida, come molti ricorderanno. Il Diavolo arrivò fino alla finale a Istanbul (sede anche nel 2023) e perse clamorosamente contro il Liverpool. Sappiamo come…