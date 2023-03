Zlatan Ibrahimovic, un altro incredibile traguardo: la Svezia lo convoca a 41 anni

L’attaccante rossonero è stato convocato per le due partite di qualificazione a Euro 2024 contro il Belgio e l’Azerbaigian

Arriva una bella notizia per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, che ha finalmente recuperato dal lungo infortunio ed è tornato in campo, è stato ora convocato anche dalla nazionale svedese.

Il centravanti figura infatti nell’elenco dei convocati della Svezia per le prossime due gare contro Belgio e Azerbaigian, in programma rispettivamente il prossima 24 e 27 marzo, e valide entrambe per le qualificazioni agli Europei del 2024. Gli scandinavi giocheranno entrambe le partite in casa, alla Friends Arena di Solna.

L’ultima presenza in nazionale da parte di Ibra risale al 28 marzo 2021, per cui quasi due anni. Si giocava Kosovo-Svezia, gara di qualificazione ai Mondiali 2022, e il classe ’81 giocò 66 minuti fornendo anche un assist. La sua avventura in nazionale sembra non dover mai finire, nonostante già nel 2016 egli avesse annunciato l’addio, per poi ripensarci.

Il ct della Svezia non ha dubbi: “Può dare il suo contributo”

Il ct Jesse Anderson ha preso questa decisione perché è molto sicuro che Ibrahimovic possa ancora essere utile per la sua squadra, anche sul campo. Ovviamente anche Zlatan sarà motivato da questo punto di vista e desideroso di sorprender ancora.

Queste sono state le sue parole sull’attaccante: “Zlatan e io siamo sempre in contatto, compreso il periodo del suo infortunio. Ora si sente bene, può dare il proprio contributo in campo. Anche la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra. E’ unico in questo senso, ma l’idea è che entri e contribuisca in campo, altrimenti non lo avrei convocato”. Ancora un traguardo incredibile per Ibra, che torna in nazionale a 41 anni e dopo il lungo infortunio.