Derby di Champions: Marotta sogna la finale, Scaroni lo stadio nuovo

Marotta e Scaroni pronti per i sorteggi. Milan e Inter potrebbero ritrovarsi di fronte in Europa: è tutto nelle mani della Dea Bendata

Poche ore e conosceremo il prossimo avversario del Milan. Domani a mezzogiorno si terranno i sorteggi che ci diranno quale squadra sarà chiamata ad affrontare Tonali e compagni ai quarti di finale di Champions League ed eventualmente in semifinale.

Il Milan è tra le migliori otto d’Europa al pari di Inter, Napoli, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Benfica. Questi sono stati i giorni dei pronostici: c’è chi spera che il Diavolo venga accoppiato al Chelsea o al Benfica e chi di vivere un derby europeo.

La sfida contro i cugini nerazzurri, in realtà, divide il tifoso. Le emozioni per due partite contro l’Inter forse sarebbero troppe e c’è dunque chi vorrebbe evitare di riviverle, anche perché in passato, il derby europeo ha sorriso al Milan. E si sa, quando si vince è sempre più difficile concedere rivincite. E’ indubbio però l’Inter possa rappresentare un avversario più alla porta per la squadra di Pioli rispetto ad altre squadre, decisamente più forti.

Derby in Champions

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Marotta, e il Presidente Scaroni, sono stati intervistati in merito alla possibilità che ci sia un derby ai quarti di finale di Champions League.

Un’ipotesi che affascina tutti ma che Marotta si augura di vivere in finale: “La Dea è bendata….Noi siamo contenti di essere arrivati fino a qui e vogliamo proseguire, non ci accontentiamo – ammette Marotta a La Gazzetta dello Sport -. Il derby ai quarti? Sarebbe affascinante, emozionante, suggestivo: ne parlerebbero tutti, avrebbe un’esposizione mondiale, a Milano non si parlerebbe d’altro. Ma allora ancora meglio se questo derby si giocasse a Istanbul… Per la finale! Quello sì che sarebbe storico. Ecco, mi piacerebbe molto dire al Milan: ci vediamo in finale”

Parla Scaroni

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, come Marotta, si dice entusiasta e lancia un messaggio per lo stadio: “Indubbiamente un EuroDerby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions: un dato che conferma anche la necessità urgente di dotare i due club di un nuovo stadio, per continuare a competere a livello internazionale. Vorrei che tutte le tre squadre italiane potessero giocarsi la chance di arrivare in semifinale: questo rappresenterebbe un grande successo per il calcio italiano e un impulso al rilancio. Le otto squadre ancora in lizza rappresentano attualmente il meglio del calcio europeo. Comunque vada il sorteggio, saremo pronti ad affrontare una sfida difficile ma entusiasmante”.