Fikayo Tomori deluso: ufficiale la nuova esclusione

Altra scelta deludente per Tomori da parte di Southgate: il commissario tecnico dell’Inghilterra non lo ha convocato.

La stagione 2022/2023 di Fikayo Tomori è finora caratterizzata da alti e bassi. Il difensore inglese non è riuscito ad avere la grande costanza di rendimento che lo aveva premiato fin dal suo arrivo al Milan nel gennaio 2021.

Le sue prestazioni a volte sono oggetto di critiche da parte dei tifosi sui social network. Ci si aspetta di più da un centrale con le sue qualità. Ha fatto vedere per un anno e mezzo di potersi esprimere su altissimi livelli con continuità, deve tornare quel Tomori.

Tra coloro che non sono esattamente dei fan del giocatore c’è Gareth Southgate, il commissario tecnico dell’Inghilterra. Anche quando il rendimento in maglia rossonera era particolarmente positivo, l’allenatore non ha manifestato di avere particolare fiducia nei suoi confronti. Non a caso, le presenze dell’ex Chelsea con la divisa della Nazionale sono solo tre.

Tomori, niente Inghilterra: Southgate lo boccia di nuovo

Dopo averlo escluso dai convocati per il Mondiale in Qatar, ora Southgate ha escluso Tomori anche dalla lista per i prossimi impegni dell’Inghilterra. Giovedì 23 marzo e domenica 26 marzo ci sono due partite contro Italia e Ucraina valide per le Qualificazioni ai prossimi Europei. Il difensore del Milan non è stato chiamato.

Here we go… your #ThreeLions for March camp! 🦁 — England (@England) March 16, 2023



Il commissario tecnico inglese gli ha preferito altri centrali: Eric Dier, Harry Maguire, John Stones e Marc Guehi. In questo momento non ha fiducia in Fik, che dovrà lavorare sodo per riguadagnarsi la convocazione in futuro. I match successivi saranno il 16 e 19 giugno contro Malta e Macedonia del Nord, sempre per l’accesso agli Europei.

Tomori ci tiene molto alla maglia dell’Inghilterra e nei prossimi mesi dovrà darsi da fare per convincere Southgate. Dovrà elevare il livello delle sue performance al Milan, altrimenti continuerà a non essere chiamato. La nuova esclusione gli genera sicuramente delusione, però deve essere anche uno stimolo a migliorare.