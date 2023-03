Giroud out per Udinese-Milan: non solo Origi, le tre opzioni a disposizione di Pioli

Olivier Giroud salterà Udinese-Milan per squalifica. Ecco cosa sta valutando mister Pioli in questi giorni per rimpiazzarlo in attacco.

Tegola per il Milan in vista della prossima gara ufficiale in campionato, quella di sabato sera contro l’Udinese. Un match in cui i rossoneri dovranno forzatamente riprendere la corsa al secondo posto.

Stefano Pioli non avrà a disposizione Olivier Giroud. L’attaccante e bomber milanista è stato squalificato per un turno, vista l’ammonizione presa durante il match con la Salernitana con lo status di diffidato.

Le soluzioni in teoria non mancano a Pioli per rimpiazzare il francese in attacco, ma è evidente quanto Giroud sia importante e decisivo nella manovra offensiva del Milan. Non a caso in stagione, tra campionato e coppe, il classe ’86 ha già collezionato 12 reti e 6 assist.

Tre soluzioni per rimpiazzare Giroud: Pioli studia la mossa a sorpresa

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, sarebbero tre le opzioni al vaglio di Stefano Pioli per la partita di Udine, proprio per rimpiazzare lo squalificato Giroud.

La prima appare la più scontata: schierare Divock Origi dal 1′ minuto come centravanti. L’attaccante belga è stato ingaggiato proprio come alternativa a Giroud, anche se finora le sue prestazioni non hanno destato grande entusiasmo né qualità.

Infatti l’utilizzo dell’ex Liverpool a Udine non è scontato. Infatti Pioli sta valutando due alternative a sorpresa, per rendere l’attacco del Milan più imprevedibile e dinamico che mai.

Una idea sarebbe quella di riportare Ante Rebic al suo ruolo originale da prima punta, posizione in cui (durante la stagione 2019-2020) ha giocato spesso e fatto molto bene, in una sorta di tandem interscambiabile con Rafa Leao. Recentemente il croato è stato spesso utilizzato proprio come alternativa al portoghese sulla sinistra, ma potrebbe rilanciarsi in un ruolo più centrale.

L’altra idea sarebbe quella di puntare su Charles De Ketelaere come ‘falso 9’. Il fantasista belga è ancora in attesa della scintilla per accendersi e sbloccarsi, tirandosi via quell’aura di giocatore ancora irrisolto. Non da escludere che Pioli possa utilizzarlo a Udine come vertice del tridente d’attacco.

Ibrahimovic c’è, ma solo dalla panchina

I più nostalgici tifosi milanisti sperano probabilmente nell’utilizzo di Zlatan Ibrahimovic dal 1′ minuto per Udinese-Milan, con lo svedese alternativa reale a Giroud come accadeva lo scorso anno.

Ma difficilmente Pioli punterà tutto su Ibra, che è tornato dopo un’inattività di 7 mesi e per di più a 41 anni compiuti. Zlatan ci sarà, ma dovrebbe essere utilizzato in corso d’opera come accaduto contro la Salernitana. La speranza è che la sua forza e la sua leadership ancora possano dare una mano al finale di stagione del Milan.