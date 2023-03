Il Milan esulta: va via da Londra, ecco il super bomber

Milan, che assist da Londra! I rossoneri pronti a cogliere l’occasione: il super bomber potrebbe arrivare a Milano

Mentre Pioli è concentrato sul campo e sui risultati (l’obbiettivo minimo è centrale la qualificazione in Champions League in campionato e andare il più avanti possibile in Champions) Maldini e Massara lavorano in vista della prossima stagione.

La dirigenza rossonera sta studiando le migliori strategia per mettere a disposizione di Pioli una rosa ancora più competitiva di quella di quest’anno. Se è vero che il calciomercato si vive soprattutto d’estate, è proprio nelle ventose notti di primavera che le trattative prendono il volo. In queste settimane i telefoni di dirigenti e procuratori sono particolarmente bollenti. Tra rinnovi e trattative è in ballo il futuro di diversi giocatori.

Per quanto riguarda il Milan è facile pensare che i rossoneri per la prossima sessione di mercato dedicheranno ancora una volta particolare attenzione all’attacco. Con Giroud che va per i 37 anni, Ibrahimovic che ha superato i 40, gli investimenti poco riusciti su Origi e De Katelaere e l’incertezza sul futuro di Leao i rossoneri verosimilmente cercheranno anche un rinforzo per il reparto offensivo. In quest’ottica una grossa mano potrebbe essere arrivata dalla Premier, e in particolare dall’Arsenal.

Milan, in arrivo il bomber dall’Arsenal?

Secondo quanto riportato dal portale fichajes.net Folarin Balogun sarebbe pronto a lasciare l’Arsenal nelle prossime finestre di mercato. Il giocatore si trova attualmente in prestito allo Stade Reims, e sta giocando una stagione davvero incredibile in Ligue 1, con 16 gol e 2 assist all’attivo.

A fine stagione rientrerà dai Gunners, che però sembrerebbero intenzionati a sacrificarlo per fare cassa e arrivare agli obbiettivi di mercato. Dopo il buon campionato che i londinesi stanno disputando sino ad ora (sono primi in classifica), vogliono mantenere il trend anche nella prossima stagione, e per questo intendono potenziare le rotazioni e le opzioni della rosa in ogni zona del campo.

A farne le spese potrebbe essere proprio il giovane attaccante, che potrebbe dunque lasciare l’Arsenal per permettere ai londinesi di arrivare a Declan Rice del West Ham United e Raphinha dell’FC Barcelona, principali obbiettivi di mercato dei Gunners che richiedono però un investimento pesante. Proprio per questo la necessità di fare cassa, a partire proprio da Folarin Balogun.

Diversi club hanno sondato il terreno per il talentuoso giocatore, in virtù delle sue grande prestazioni. Tra questi club, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche il MIlan. I rossoneri, sempre attenti alle occasioni di mercato, sarebbero alla finestra in attesa di capirela situazione del giocatore. Potrebbe però essere proprio il classe 2001 il nuovo rinforzo di Pioli. I rossoneri sono sempre molto attenti nel mercato francese, e stanno certamente monitorando con attenzione le prestazioni di Balogun. Che sia lui il rinforzo giusto per Pioli?