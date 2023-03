Milan, 16 milioni per il colpo: Pioli può esultare

Il Milan prepara l’offerta per mettere le mani sul giocatore. Incontro a breve tra le parti per provare a chiudere: il punto della situazione

Dopo un anno più che complicato, dove è finito ai margini della squadra, si è rilanciato, diventando una pedina chiave per Stefano Pioli, che non ci rinuncia praticamente mai.

Brahim Diaz è ormai diventato il titolare della trequarti, facendo accomodare in panchina Charles De Ketelaere. In stagione, in trenta partite giocate, tra campionato e coppe, con oltre 1600 minuti, lo spagnolo ha realizzato cinque gol e due assist. Numeri non certo esaltanti ma ad oggi il classe 1999 risulta essere fondamentale per gli equilibri della squadra di Pioli.

Fondamentale

Diaz ha comunque messo a segno gol importanti, a partire da quello che ha deciso gli Ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham ma è arrivato anche il centro con la Juventus, che tutti ricorderanno, oltre alla doppietta contro il Monza e la rete all’esordio contro l’Udinese. Brahim Diaz, come detto, si è preso il ruolo di titolare a discapito di De Ketelaere, il grande investimento della scorsa estate. Circa 35 milioni di euro, dunque, sono finiti in panchina. Ora il Milan si interroga cosa fare con lo spagnolo.

Sì perché a giugno scadrà il prestito biennale firmato due estati fa e Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno capire fino a dove potersi spingere per il suo riscatto. La volontà di trattenere il giocatore c’è sempre stata ma solo al giusto prezzo.

Trattativa col Real

D’altronde Diaz è apprezzato parecchio anche da Stefano Pioli ma serve trovare un’intesa con il Real Madrid. I rapporti tra le parti sono più che ottimi ma dalla Spagna sono convinti che i blancos abbiano intenzione di riportarsi il loro campioncino a casa. Il coltello da parte del manico, come abbiamo sempre detto, ce l’hanno proprio il Real e Brahim Diaz. Il volere del giocatore sarà dunque determinante.

A Milano con la maglia rossonera addosso si trova molto bene ma al rischiamo del Real Madrid non si resiste. Nel frattempo, il Milan sta pensando all’offerta da mettere sul piatto. L’incontro tra le parti non tarderà ad arrivare e secondo La Gazzetta dello Sport, il Diavolo sarebbe intenzionato a spingersi fino a 16 milioni di euro. Una cifra diversa da quella concordata due estati fa.

E’ tempo di riflessioni e attese, dunque, per Brahim Diaz, che mentre cerca di capire con quale squadra di club giocherà, è chiamato anche a scegliere la propria Nazionale da difendere. Il Marocco è uscito allo scoperto ma la sensazione è che se dovesse chiamare nuovamente la Spagna, per il numero dieci rossonero ci sarebbero pochi dubbi.