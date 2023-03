Milan, ora è finita: l’attaccante vola da Ronaldo

Il Milan difficilmente riuscirà ad ottenere il sì dell’attaccante: pare che la sua scelta sia quella di raggiungere una meta esotica.

Difficile ad oggi capire quali siano e quali saranno gli obiettivi concreti del Milan in vista della prossima stagione. Ma sul mercato certamente qualcosa accadrà dopo un’annata molto altalenante come quella in corso.

Paolo Maldini e Ricky Massara sono già a caccia di talenti, più o meno giovani. Come è noto, l’intento e la strategia del Milan è da anni quella di trovare e pescare calciatori di prospettiva e pronti al salto di qualità.

Ma occhio anche alle cosiddette occasioni. Elementi sulla carta utili, magari in scadenza di contratto, che possono rimpolpare la rosa senza effettuare esborsi esagerati.

Zaha, niente approdo in Serie A: offerta dall’Arabia Saudita

Una di queste opportunità a costo zero per la prossima estate porta nome e caratteristiche di Wilfried Zaha. Un calciatore di spessore, che milita in Premier League da parecchi anni e che il Milan ha seguito per ora marginalmente.

L’ivoriano sembra aver già deciso di dire addio al Crystal Palace, il club inglese in cui gioca attualmente e per il quale ha già collezionato ben 285 presenze e la bellezza di 67 reti. Una vera e propria icona per i rosso-blu di Londra, ma la sua avventura è giunta al capolinea.

Zaha, classe ’92, non sbarcherà però al Milan o in Serie A, nonostante come detto i rossoneri si fossero informati su questo attaccante esterno di ottima qualità. Infatti dalla Spagna, precisamente dal portale Todofichajes.com, arriva una notizia davvero sorprendente.

Pare che Zaha abbia scelto di raggiungere Cristiano Ronaldo. In pratica l’ivoriano ha ricevuto una proposta allettante a livello economico dall’Al-Ittihad, uno dei club più importanti dell’Arabia Saudita. Uno dei rivali storici dell’Al-Nassr che, come è noto, è la squadra scelta da CR7 per continuare la sua carriera da gennaio.

I sauditi hanno messo sul piatto ben 10 milioni di euro di stipendio netto per Zaha per i prossimi 3-4 anni. Un’offerta contrattuale davvero enorme per l’attaccante, che certamente è molto attratto dall’idea di guadagnare così tanto, nonostante l’Arabia non offra un calcio di spessore.

Chi è Wilfried Zaha, esterno d’attacco e bandiera del Crystal Palace

Per chi non lo conoscesse, Wilfried Zaha è un attaccante 30enne che ama giocare largo a sinistra. Dunque più ala offensiva che centravanti, anche se fisicamente potrebbe ricoprire anche il ruolo di prima punta.

E’ una bandiera del Crystal Palace, visto che è cresciuto nelle giovanili dei londinesi e vi è tornato a giocare dal 2014 ad oggi, dopo le esperienze non indimenticabili con Manchester United e Cardiff City. In scadenza di contratto a giugno, Zaha sembra intenzionato a dire addio alla sua ‘casa madre’. L’Al-Ittihad è in pole, il Milan ad oggi è decisamente indietro.