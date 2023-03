Milan, chi c’era nell’ultimo sorteggio dei quarti di Champions: che sfortuna per i rossoneri

Il Milan attende di conoscere l’avversario nei quarti di finale di Champions League. Sono undici anni che i rossoneri mancano dalle migliori otto. Nel 2012, il sorteggio fu particolarmente sfortunato per Ibrahimovic e compagni

Venerdì 17 marzo, alle ore 12, il Milan sarà protagonista del sorteggio di Nyon che decreterà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League.

Un appuntamento che i rossoneri non vivono da undici anni, ovvero dall’edizione 2011-12, anche quella affrontata con il Tricolore sul petto dopo la vittoria del penultimo Scudetto della storia del club con Allegri in panchina.

Sarà indubbiamente un momento emozionante. L’avversario del Milan sarà uno tra Inter, Napoli, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Benfica. Sette avversarie di grandissimo livello con lo scenario, tutt’altro che improbabile, di un confronto con un’altra italiana, possibile a partire da questa fase della competizione.

Incombe, dunque, anche il “pericolo” Derby con l’Inter nell’eventuale remake di un confronto che c’è già stato in Champions League per due volte, nelle edizioni 2002-03 e 2004-05, entrambe appannaggio del Milan, qualificatosi rispettivamente alla finale di Manchester con la Juve e alla semifinale con il Psv Eindhoven.

Milan, le avversarie presenti nell’ultimo sorteggio dei quarti di finale

Undici anni – lo ribadiamo – sono passati dall’ultima volta che il Milan è stato presente nell’urna di Nyon tra le migliori otto della Champions League. Era l’annata 2011-12 e i rossoneri di Allegri si erano qualificati ai quarti di finale, eliminando l’Arsenal con la vittoria per 4-0 a San Siro e il ko per 3-0 all’Emirates.

In quell’edizione, il Milan di Ibrahimovic, Thiago Silva, Robinho, Pato e Boateng tra gli altri, poteva essere considerato legittimamente tra le favorite per la vittoria finale, nonché avversario da evitare nel sorteggio dei quarti che annoverava queste squadre:

Barcellona

Chelsea

Bayern Monaco

Real Madrid

Benfica

Olympique Marsiglia

Apoel Nicosia

Un roster di squadre che, escluse le prime quattro, si presentava ben più abbordabile rispetto a quello dell’edizione in corso per la presenza di tre club, Benfica, Olympique Marsiglia e Apoel decisamente alla portata del Milan.

Il Benfica che aveva eliminato lo Zenit San Pietroburgo agli ottavi non era una squadra temibile come quella attuale che ha vinto il girone con PSG e Juve e dominato il Bruges. L’OM aveva estromesso l’Inter (decisamente in crisi in quella stagione con il cambio di allenatore Gasperini-Ranieri) con un gol nel finale del match di ritorno a San Siro segnato dal brasiliano Brandao mentre l’Apoel si era imposta ai rigori contro il favoritissimo Lione, conquistando un risultato storico per il calcio cipriota.

L’esito del sorteggio

Quello del marzo 2012 è stato un sorteggio sfortunatissimo per il Milan. L’urna di Nyon, infatti, ha riservato ai rossoneri un’altra sfida con il Barcellona di Messi e Guardiola campione in carica di Champions League. Real Madrid-Apoel Nicosia, Chelsea-Benfica e Olympique Marsiglia -Bayern Monaco, gli altri tre accoppiamenti dei quarti di finale.

Il Milan fu eliminato nel doppio confronto con i blaugrana. Decisivo il 3-1 del Camp Nou dopo lo 0-0 dell’andata. La sfida tra i rossoneri e il Barcellona era incrociata in semifinale con quella tra Chelsea e Benfica, vinta dai Blues di Di Matteo.

Clamorosa la qualificazione di quest’ultimi contro il Barcellona favoritissimo in semifinale. Una prima grande impresa per Drogba e compagni che poi sconfissero il Bayern Monaco ai rigori, nella Finale disputata proprio in casa dei bavaresi all’Allianz Arena.