Milan, un record stratosferico: il sogno diventa realtà

Nel weekend un sogno potrebbe diventare realtà. Sabato si gioca in Friuli senza Olivier Giroud: Stefano Pioli è chiamato a sostituirlo

Il Milan si prepara a tornare in campo in Serie A. Niente coppe e turni infrasettimanali per il Diavolo, che dopo il pareggio contro la Salernitana, si prepara ad affrontare l’Udinese per la ventisettesima giornata, prima dello stop per le Nazionali.

Un turno importante per il club rossonero che vincendo potrebbe trarre vantaggio sulle avversarie che sono in lotta per la Champions League. Oltre a Udinese-Milan, infatti, sono in programma anche il derby della Capitale e Inter-Juventus.

La squadra di Pioli, che tornerà ad allenarsi in mattinata, ha dunque l’obbligo di tornare a vincere, di ritrovare il gol perduto. Si fatica tantissimo infatti a segnare e sabato contro i bianconeri mancherà il giocatore che più di tutti la mette dentro, Olivier Giroud. Il bomber francese, che si è caricato il Milan sulle spalle, salterà la trasferta in Friuli per via della squalifica, arrivata dopo il secondo giallo, rimediato contro la Salernitana.

Ballottaggio

Oggi certamente ne sapremo di più su chi giocherà centravanti. Le possibilità non mancano ma nessuno convince davvero fino in fondo.

Quella più ovvia porta a Divock Origi, che sta bene fisicamente, ma che fatica terribilmente a segnare. Un’altra idea, invece, sarebbe rilanciare Ante Rebic falso nove, come all’andata quando realizzò una doppietta. Non vanno scartate nemmeno le possibilità Charles De Ketelaere e Zlatan Ibrahimović.

Sogno

Lo svedese sta mettendo minuti nelle gambe e ben presto sarà pronto per giocare dal primo minuto. Chissà che non avvenga già contro l’Udinese. E’ il sogno di Carlo Pellegatti e non solo: “Mi auguro che ci sia il debutto dal primo minuto che aspetto da mesi – ammette il giornalista sul proprio canale YouTube -. Io voglio gustarmi Zlatan Ibrahimovic così quando smetterà di giocare non avrò rimpianti. L’altro giorno non ha perso un duello aereo, ha effettuato il tiro più pericoloso della partita. E chi dice ha 40 anni? Non mi interessa l’età, voglio ricordare la frase di Michelle Yeoh, che a 60 anni l’altro giorno ha vinto l’Oscar: “Ragazzi io sono stata premiata a 60 anni… è un faro di possibilità. I sogni si avverano e non lasciatevi dire che avete superato una certa età”, noi non diciamolo a Ibra perché i sogni di Zlatan si avverano, i nostri sogni si avverano.

Speranza e record – “Io mi sto illudendo che Pioli mi faccia questo regalo. Il mio compleanno non è lontanissimo, voglio che il mister mi regali la presenza di Ibra dal primo minuto e batta il record di Costacurta, che segno proprio contro l’Udinese. Corsi e ricorsi storici. Sono giorni di emozioni. Quando Ibra non ci sarà più, il Milan andrà avanti, ci saranno altri calciatori ma nessuno sarà come Ibra”.