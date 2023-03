Zlatan Ibrahimovic, l’augurio di Fabio Capello in diretta: “Spero che…”

Zlatan Ibrahimovic riceve in diretta il messaggio dell’ex tecnico Fabio Capello: “Spero che…”. Le parole dell’allenatore fanno discutere

Il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e Fabio Capello è da sempre fatto di stima, ma anche di qualche screzio. Il tecnico che ha lanciato lo svedese racconta un dettaglio e rivela quello che è suo augurio per il futuro: “Spero che…”

Era il 2004, e sulla panchina della Juventus sedeva Fabio Capello. Tra i bianconeri, insieme ai mostri sacri come del Piero o Trezeguet, arrivò dall’Ajax per 16 milioni un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic. Il resto è storia. Ibra, due anni dopo, avrebbe lasciato la Juventus per l’Inter, diventando uno dei giocatori più decisivi dei successivi 15 anni, mentre Fabio Capello lasciò la panchina per accasarsi al Real Madrid.

Tutti ricordano, certamente, l’Ibrahimovic devastante del periodo nerazzurro, o del primo periodo al Milan. Non tutti però ricordano l’Ibrahimovic della Juventus, un giovane giocatore ricco di talento, ma ancora a tratti discontinuo e da sgrezzare. Ibra riusci comunque a non perdersi. Il primo anno fece comunque 16 gol in bianconero, il secondo solo 7.

Questo anche grazie a capello, che riuscì ad indirizzarlo e a lavorare in modo incessante sulla testa, ma soprattutto sulla tecnica del giocatore. Celebri gli aneddoti sul lavoro individuale fatto da Ibrahimovic per migliorare la sua precisione di tiro.

“Don” Fabio non ha mai nascosto una certa predilezione per lo svedese, una delle sue “creature” meglio riuscite. Parte della crescita di Ibrahimovic e del suo adattamento ad un contesto così diverso come il calcio italiano è certamente merito anche del tecnico.

Capello, il siparietto su Ibra tutto da ridere: “Gli auguro che”

Oggi l’ex tecnico rossonero Fabio Capello è tra gli opinionisti di Sky Sport. Nel corso della trasmissione per commentare le vicende degli ottavi di Champions League, Capello è tornato a parlare di Ibrahimovic. L’occasione è stata la straordinaria partita giocata da Erling Haaland, mattatore con ben 5 gol del 7 a 0 rifilato al Lipsia dal City. Il centravanti norvegese non ha mai nascosto di avere avuto tra sui idoli proprio Zlatan Ibrahimovic.

Capello ha azzardato un paragone tra i due fioriclasse, sottolineando come in realtà si tratti di due tipologie di giocatori completamente diverse. Nonostante l’imponente fisicità di entrambi si tratta di due stili di gioco e di due modelli molto diversi. In particolare, Capello ha citato la differente tecnica, che a detta sua “era il pregio dello svedese”. Il verbo coniugato al passato nei confronti di Ibrahimovic non è certo passato inosservato ad un altro rossonero, Alessandro Costacurta, che non ha perso occasione di farlo notare a Capello.

L’allenatore ha scherzosamente corretto il tiro, chiudendo con un augurio al suo ex protetto: “Spero che, rientrando, Ibrahimovic faccia bene al Milan”. Come lui, certamente, se lo augurano tutti i tifosi milanisti.