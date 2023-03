Baresi: “Rispettiamo il Napoli, ma in Champions sarà diverso. Ecco come fermare Osimhen”

Il dirigente Franco Baresi ha commentato il sorteggio di Champions League, che vedrà Milan-Napoli come sfida ai quarti di finale.

Il Milan se la vedrà con il Napoli. Ha detto questo l’urna di Nyon per i quarti di finale di Champions League, sfide davvero intriganti e delicate per entrambe le squadre.

Presente come delegazione rossonera in Uefa c’era Franco Baresi. Ovvero lo storico capitano di mille battaglie del Milan, in Italia e nel mondo.

Queste le parole a Sky Sport di Baresi: “Siamo contenti di essere arrivati fino qui, orgogliosi del nostro percorso. La squadra ha giocato bene nel girone e negli ottavi. La Champions ci dà stimoli, ci tocca un derby italiano, dispiace perché una delle due si deve fermare. La affronteremo nel migliore dei modi, sappiamo che il Napoli è forte”.

Sul derby tutto italiano ai quarti: “Io non l’ho mai incontrata un’italiana in Europa, è diverso. La conosci, è nel tuo campionato, dobbiamo rispettare tutto. E’ la Champions League, era difficile evitarne una, vediamo”.

Su come fermare Osimhen: “Credo che su un cross bisogna marcare l’uomo attentamente, stargli vicino, basta un colpetto per farlo saltare meno bene. Però Osimhen è forte, bisogna tenerlo lontano dall’area. Il Napoli non ha solo lui, ha giocatori di qualità, sono consapevoli del loro gioco. Non sarà solo Osimhen, va rispettato il calcio che fa il Napoli”.

I paragoni tra Baresi e Kim: “Lui è bravo ad anticipare e ripartire, ma non facciamo paragoni. E’ stato un acquisto azzeccato. Lui e Kvara sono stati giocatori azzeccati. Kim ha dato solidità e concretezza che mancavano al Napoli, sta facendo un grandissimo campionato”.