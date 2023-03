Calciomercato Milan, l’allenatore lo scarica: un bomber a prezzo di saldo

L’allenatore non è contento del rendimento del suo giocatore. Per questo il club può aprire alla cessione a fine stagione. Il Milan è in prima fila

Il Milan rinnoverà senza dubbio il suo reparto d’attacco in vista della prossima stagione. E’ innegabile che a Stefano Pioli serva di più, molto di più per incidere meglio in ogni partita grazie ai suoi centravanti. Impensabile che anche nell’anno che verrà l’attacco rossonero si fondi su due giocatori quali Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, 36 e 41 anni. Serve svecchiare il reparto, considerando che le alternative al momento in rosa non sono affatto all’altezza.

E’ evidente che le garanzie, dal punto di vista fisico e tecnico, è capace di darle soltanto Giroud. Ma è altrettanto chiaro, come accennato, che serve un valido ricambio al francese. Ha bisogno di rifiatare spesso Oli, ormai avanti con l’età. E se le alternative sono Origi e Rebic non si può andare molto lontano. Il belga e il croato si sono dimostrati presenze assenti nel corso di questa stagione. Non integri fisicamente. E i numerosi infortuni parlano per loro. Adesso sono totalmente recuperati, ma non riescono comunque a fare la differenza, soprattutto un attaccante di ruolo come Divock Origi.

Se così si dovesse continuare, diventerebbe lecito pensare all’immediata cessione dell’ex Liverpool in estate. Il Milan ha bisogno di più per i risalire i livelli del calcio italiano ed europeo. Pensiamo al Napoli, ad esempio, che vanta in rosa un maxi bomber come Victor Osimhen. Giovane, fiuto del gol, strapotenza fisica. Maldini e Massara stanno pensando ad un profilo in particolare, che ultimamente sta faticando nel suo attuale club.

Milan, l’attaccante ritorna in Italia: è il nome giusto

Un calciatore che è sempre piaciuto a Paolo Maldini e Frederic Massara è sicuramente Gianluca Scamacca. Passato al West Ham la scorsa estate per quasi 40 milioni di euro, ha cominciato nel migliore dei modi il suo percorso in Inghilterra, il regno del calcio direbbero in molti. Gol e grandi prestazioni per Gianluca con la maglia dei martelli inglesi. Qualcosa si è spento però nell’ultimo periodo. A darne prova è l’assenza di Scamacca dal campo. Non gioca da ben quattro partite, tra lo stupore, negativo, dei tifosi del West Ham.

Anche nell’ultima gara contro l’Aston Villa, è stato sorprendente come David Moyes abbia messo in campo Cornet e non Scamacca al posto di Ings. Una mossa spiegata dall’allenatore scozzese dopo la gara in questione:

“I dati fisici di Scamacca devono essere migliori di quello che sono ora. Deve riprendersi: nessun allenatore vuole schierare la formazione peggiore e rischiare; tentiamo sempre di far giocare chi può farci vincere, quindi la squadra migliore. Vogliamo solo che l’impegno sia maggiore. Questa è una delle cose che stiamo cercando. Ci piace molto Gianluca per le sue caratteristiche, per il suo gioco di rapina; in generale si applica sempre ma ultimamente non è inserito nel lavoro che stiamo facendo”.

Parole che lasciano trapelare una certa insoddisfazione, probabilmente condivisa anche dal giocatore stesso. Si potrebbe aprire uno scenario particolare in estate.

Milan, può arrivare in estate: c’è la formula

Il percorso di Gianluca Scamacca al West Ham sembra dunque interdetto al momento. Una situazione che potrebbe trasformarsi in uno scenario preciso. Il club inglese, infatti, se le cose dovessero continuare in questo modo, sarebbe pronto ad aprire alla cessione a fine stagione. Data la cifra spesa in estate, difficile da pareggiare per qualsiasi club con anche le prestazioni che stanno mancando, il West Ham può agevolare la partenza dell’attaccante aprendo alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Una possibilità che il Milan terrebbe sicuramente in considerazione. D’altronde, il giocatore ha l’obiettivo di tornare in Italia, prima o dopo, pronto per una big dopo l’esperienza costruttiva in Premier League.