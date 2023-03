Calciomercato Milan, colpo dal Torino: soldi più Pobega, ecco l’offerta

Il Milan prepara l’offerta per strappare al Torino un giocatore molto interessante, che piace tanto ai dirigenti ed all’allenatore. Verrà sacrificato il giovane Pobega?

In vista della prossima estate il Milan certamente dovrà farsi trovare preparato. Lo scorso anno i colpi in entrata andarono un po’ a rilento per via del passaggio di proprietà da Elliott a RedBird in corso.

Ma nel 2023 Paolo Maldini e Ricky Massara dovranno lavorare con maggiore sicurezza e rapidità. Per questo motivo, già nelle ultime settimane, si sta iniziando a parlare di obiettivi concreti in vista della prossima stagione milanista.

Non solo talenti internazionali e di altri campionati. Il Milan potrebbe seguire concretamente alcuni giocatori che si stanno mettendo in mostra nella nostra Serie A. Uno dei quali può essere considerato un vero e proprio talento in ascesa in forza al Torino.

Milan, pronta l’offerta per Samuele Ricci: Pobega nell’affare

Il calciatore di cui si vocifera è Samuele Ricci. Centrocampista di ottime qualità, classe 2001 e già nel giro della Nazionale maggiore italiana. Il Torino ha anticipato lo scorso anno la concorrenza delle big strappandolo all’Empoli, squadra dove è cresciuto questo interessante mediano.

Pare che nelle ultime settimane diverse squadre di A, come Milan, Inter e Napoli, si siano interessate a Ricci ed abbiano sondato il terreno con il club proprietario del cartellino. Ma il patron torinese Urbano Cairo ad oggi non vuole sentire ragioni e considera Ricci una sorta di incedibile.

Ma in estate potrebbe comunque cambiare qualcosa, con il Milan pronto a lanciare un’offerta allettante: secondo Tuttosport il club rossonero metterà sul piatto una cifra cash consistente più il cartellino di Tommaso Pobega, il giovane centrocampista friulano che non dispiace affatto ad Ivan Juric.

Pobega infatti lo scorso anno ha giocato in prestito al Torino, mettendo in mostra tutte le sue qualità sia da mediano puro che da incursore offensivo, ideale per il gioco dei granata. Nel Milan invece sta trovando meno spazio, visto che mister Pioli lo considera una quarta scelta a centrocampo dietro ai titolari Tonali, Bennacer e Krunic.

Chi è Samuele Ricci, il mediano 21enne con la testa del veterano

Se ne parlava già benissimo quando da giovanissimo militava nell’Empoli in Serie B. Non ha perso occasione di confermarsi anche nella massima serie Samuele Ricci.

Mediano affidabile e grintoso, classe 2001 che a 21 anni ha già la testa da veterano. Non a caso il Torino ha sborsato ben 8,5 milioni di euro un anno fa per strapparlo alla concorrenza.

Ora il Milan pare molto interessato, anche se il valore del centrocampista nativo di Pontedera è sicuramente raddoppiato. L’idea di Maldini è quella di formare un tandem Tonali-Ricci, giovane ed italiano, di assoluta prospettiva.