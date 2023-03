Milan, la conferma spiazza tutti: può lasciare il Diavolo in estate, dialoghi in corso

Arriva una conferma cruciale sul futuro del rossonero. Secondo Fabrizio Romano l’ipotesi di ritorno è adesso concreta. I dialoghi sono in corso

Paolo Maldini e Frederic Massara non smettono di ragionare sulle mosse da fare in vista della prossima stagione. Il fatto certo è che il mercato dovrà essere di una certa qualità. C’è da migliorare ogni reparto della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Ci sono parecchie carenze da colmare, ma andranno valutate prima di tutto le situazioni dei calciatori attualmente in rossonero. Ad esempio, cosa fare con i prestiti?

Ammesso che sicuramente Tiemoué Bakayoko farà ritorno al Chelsea, completamente ai margini del progetto Milan, rimangono da valutare altre posizione come quelle di Sergino Dest, Aster Vranckx e Brahim Diaz. Per il primo, l’americano, le previsioni non sono affatto positive. Il rendimento altalenante e per lo più mediocre lo sta spingendo sempre più verso il ritorno al Barcellona. Impossibile, ad oggi, che il club rossonero decida di investire i 20 milioni di euro di prestito pattuiti coi blaugrana. D’altronde, il Milan è abbastanza coperto in quella zona di campo, soprattutto oggi con il cambio modulo.

Quanto a Vranckx le voci sono discordanti. C’è chi è pronto a scommettere che il belga verrà riscattato dal Wolfsburg, per i 12,5 milioni di euro concordati, e chi invece è convinto che farà ritorno in Germania. Ma saranno soltanto i fatti a parlare, e al momento questi dicono che Aster ha perso spazio nelle preferenze e gerarchie di Pioli. Quindi le cose non stanno andando bene per lui in ottica di una permanenza al Milan.

Quanto a Brahim Diaz. Quello è un capitolo a parte, e le ultime novità mettono una certa preoccupazione all’ambiente rossonero.

Milan, Maldini è convinto: vuole tenerlo

Siamo quasi certi che Brahim Diaz ha convinto a pieno la dirigenza del Milan e il suo allenatore. Pioli ha parlato chiaro in una conferenza stampa di non molti giorni fa. Gli piace il folletto spagnolo, come lavora e come sta approcciando al gioco in questa stagione. Si è instaurata ormai una certa confidenza e legame tra Brahim e Pioli dopo tre anni. I due sembrano molto legati e in sintonia. Ma a prescindere da tale rapporto, per quanto fatto vedere in campo, Diaz ha conquistato anche la fiducia di Paolo Maldini.

Il Milan è dunque intenzionato ad acquistare a titolo definitivo il trequartista a fine stagione. C’è un diritto di riscatto concordato col Real Madrid e pari a 22 milioni di euro. Sembra che il club rossonero stia proprio lavorando sul fattore economico, dialogando coi blancos e provando ad abbassare tale cifra. Ricordiamo però che il Real gode di un controriscatto sul giocatore pari a 27 milioni di euro.

E se il Milan vuole con sé Brahim Diaz nella prossima stagione, è forse dello stesso desiderio anche il Real Madrid. Arriva una conferma importante il tal senso.

Brahim Diaz, il Real Madrid non molla

Settimane fa si era diffusa notizia, proveniente dalla Spagna, che il Real Madrid e Brahim Diaz si stessero accordando per il rinnovo di contratto. L’accordo è attualmente in scadenza nel 2025. Una volontà lecita, dato che il trequartista di Malaga è stato protagonista di una notevole crescita e maturazione al Milan, sotto diversi punti di vista. Carlo Ancelotti, o chi al suo posto, potrebbe aver bisogno di Brahim Diaz la prossima stagione e nel futuro. I rapporti tra i due club sono ottimi, ricordiamolo. E’ difficile che si arrivi ad uno scontro per il giocatore, ma pare che le strade di Brahim Diaz e del Real potrebbe ricongiungersi davvero.

E’ Fabrizio Romano a confermare l’indiscrezione. Come riportato dall’esperto di mercato, oggi è davvero concreta la possibilità che lo spagnolo faccia ritorno in patria, e quindi ai blancos. Gli agenti del giocatore e il club di Madrid stanno dialogando per il rinnovo. Una conferma che lascia certamente di sasso, dato che il Milan sembrava e sembra totalmente intenzionato a mantenere Brahim Diaz tra le sue fila. Tra qualche settimana il quadro sarà più chiaro.