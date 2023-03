Milan, guarda qui: tifosi del Napoli felicissimi di aver pescato i rossoneri (FOTO e VIDEO)

Ecco come i tifosi del Napoli, prossimo avversario di Champions League del Milan, hanno reagito ad aver pescato la squadra di Pioli.

Da una parte la squadra campione d’Italia in carica. Dall’altra colei che ha tutte le carte in regola per scucirle lo Scudetto dal petto in questo campionato.

Milan-Napoli sarà la gara dei quarti di finale di Champions League. Lo ha decretato questa mattina il sorteggio di Nyon, un’urna che non è stata né troppo negativa ma neanche così benevola per i rossoneri.

In casa Milan si respira aria di rispetto, ma forse poteva andare anche peggio visto che squadre top come Manchester City, Real Madrid o Bayern Monaco sono dall’altra parte del tabellone. Invece a Napoli come hanno reagito?

I tifosi napoletani esultano: Milan sorteggio accolto bene

Evidentemente, navigando un po’ sui social, anche i tifosi del Napoli sembrano aver preso piuttosto positivamente l’accoppiamento con il Milan, considerata una rivale assolutamente battibile.

Basti vedere il video della reaction al sorteggio dell’influencer napoletano ShaleBoom, che assieme al padre Franco commenta solitamente le partite del Napoli. La sua esultanza nel momento dell’urna a Nyon dice tutto.

Ed ancora, i tifosi partenopei sui social sembrano piuttosto sicuri di avere la strada spianata per la finale di Istanbul del 10 giugno prossimo.

Il giorno infame che ho deciso di mettere questa pic ho consegnato campionato al Napoli e ho creato i quarti Milan Napoli + Inter con strada spianata per Istanbul. Dovete farmi saltare l’account prima che sia troppo tardi. pic.twitter.com/cV4e1bth9e — JESSE L”OPINIONISTA” (@salamalekumismo) March 17, 2023

Se facciamo il Napoli, la finale è assolutamente alla nostra portata. Poche storie. 💪#ForzaNapoliSempre #Sorteggi — E w a n (@DeerEwan) March 17, 2023

O quanto meno il Napoli avrebbe la strada spianata per la semifinale contro la vincente fra Inter e Benfica, degnando di poca considerazione il Milan 7 volte campione della Champions.