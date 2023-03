Milan-Napoli in Champions, Massara: “Sfida stimolante, l’affronteremo con fiducia”

Frederic Massara ha commentato il sorteggio di Champions League, che vedrà Milan-Napoli come sfida ai quarti di finale.

Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il sorteggio di Champions League contro il Napoli ai quarti di finale.

Massara ha commentato così il sorteggio: “Ai quarti di finale ci sono tutte squadre forti e di grande livello. Siamo nelle migliori otto, sarà una sfida difficile e inedita contro un Napoli fortissimo. E’ stimolante, l’affronteremo con fiducia“.

Su come si affronta un avversario così forte come il Napoli: “Ci vorranno prestazioni di altissimo livello. Il fatto che si giochi tre volte in 20 giorni non è una cosa che aiuta, semmai complica la sfida per entrambie. Ma la prendiamo con coraggio e con la speranza di fare bellissime partite. Saranno spettacolari, entrambi hanno dimostrato di costruire un gioco bellissimo. Saranno sfide entusiasmanti“.

Un commento sul traguardo del Milan Primavera in Youth League: “Un grande orgoglio perché certifica il grande lavoro fatto dal settore giovanile. Siamo contenti perché siamo l’unica squadra italiana che si gioca il trofeo. Speriamo di poter proseguire ancora“.