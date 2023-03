Pioli: “Domani Ibra può giocare. Napoli? La Champions è un’altra cosa”

In diretta testuale la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Udinese-Milan, gara valida per la 27esima giornata di Serie A

Domani sera il Milan sarà impegnato alla Dacia Arena nella trasferta contro l’Udinese. SI gioca la 27esima giornata del campionato di Serie A ed è un turno chiave per i rossoneri, dal momento che c’è anche il derby tra Roma e Lazio e il match tra Inter e Juventus.

Vincendo la squadra di Stefano Pioli ruberà sicuramente punti a qualcuna delle rivali nella corsa alla Champions League. A proposito di Champions, il Diavolo ha pescato il Napoli ai quarti di finale e ha intenzione di continuare a sognare, ma ora il focus è totalmente sul campionato. Il Milan infatti è reduce da due partite, quelle contro Fiorentina e Salernitana, nelle quali ha racimolato un solo punto: c’è quindi da tornare al successo ad ogni costo.

Non sarà chiaramente facile contro l’Udinese di Andrea Sottil, tornata a vincere dopo tanto tempo e quindi in gran fiducia. Contro i bianconeri non ci sarà Olivier Giroud per squalifica e dovrebbe ritrovare finalmente la coppia Tona-Bennacer in mediana. Pioli parlerà di questo e di tanto altro nella conferenza stampa di vigilia, in programma alle 14.15.

Le parole di Stefano Pioli

Sull’Udinese

Assolutamente, conosciamo i nostri avversari. E’ una squadra fisica, tecnica e molto diretta. Servirà grande attenzione e determinazione. Fino a che vedrò che la squadra sta bene metterò i migliori. Si tratta di una gara importante e da vincere

Sul sorteggio

L’abbiamo vissuto mentre facevamo allenamento. Qualunque avversario sarebbe stato difficile a questo livello, ma ogni partita sarebbe stata stimolante e affascinante. Ci aspettiamo un Napoli forte che sta facendo grandi cose in campionato. Ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan. Saremo lì con merito, motivazione e ambizione. Con Spalletti ho ottimi rapporti e l’ho sempre ritenuto un grandissimo livello.

Su Ibrahimovic

La vive insieme ai compagni e sa bene che quando c’era da fare le liste non era in condizione di giocare. Sta bene ma non credo che possa giocare 90 minuti. Domani può giocare, ma come possono giocare gli altri.

Su Leao

Leao deve cercare di migliorare le propri prestazioni. E’ e rimane un riferimento importante per il nostro attacco anche quando non fa gol. Gli consiglio di stare con le persone che gli vogliono bene. Differenze con Kvaratskhelia. Hanno caratteristiche diverse: in campionato Leao non ha giocato. Saranno due partite belle.

Sul modulo

Non stiamo giocando con un difensore in più. I giocatori sono gli stessi, ci sono sempre quattro difensori ma abbiamo cambiato una posizione. L’importante è fare le partite e dobbiamo essere più imprevedibili in attacco.

Su Tonali

Sta bene perché ha riposato contro la Salernitana e anche Bennacer sta bene e sta mettendo minuti nelle gambe

Sulla Champions

Sì però non dobbiamo perdere di vista che dobbiamo passare il turno. Ci sarà tempo di parlare della Champions, che è un obiettivo. Vogliamo andare fino in fondo. Abbiamo capito a che livello dobbiamo giocare per superare il Napoli, ma ora pensiamo a domani.

Su Origi

All’inizio ha avuto problemi fisici, poi ho fatto delle scelte. Lui può fare di più perché ha ottime caratteristiche sia fisiche che tecniche.

Sulla Youth League

Ho fatto i complimenti ad Abate. Ho visto la partita e hanno battuto un avversario forte e questo è un grande passo per il settore giovanile e tutto il mondo Milan

Sulla sosta

Non credo che sarà importante tanto la sosta, quando come ci arriveremo. Per cui la prestazione e il risultato di domani sono molto importanti.