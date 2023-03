Allarme Theo Hernandez: si scalda Ballo-Toure

Il terzino francese non sta benissimo e nella serata di ieri è scattato l’allarme: alla fine dovrebbe recuperare ma si scalda Ballo-Toure

Udinese-Milan sarà la partita di Zlatan Ibrahimović. Nelle ultime ore sono arrivate solo conferme in merito all’ultimo dello svedese dal primo minuto. Non potrà certamente giocare un intero match ma Pioli è pronto a lanciarlo titolare per sostituire lo squalificato Olivier Giroud.

La scelta del tecnico di Parma è stata fatta, ormai, un paio di giorni fa: l’attaccante che risponderà alla convocazione della propria Nazionale, vuole aiutare il Milan a qualificarsi in Champions League, già dalla partita contro i bianconeri. Ibra è intenzionato a scrivere nuove pagine di storia: un gol con l’Udinese lo renderebbe il calciatore più anziano a segnare nel massimo campionato italiano. Un traguardo importante, che attualmente appartiene a Billy Costacurta.

Ibra non vuole essere solo un leader fuori dal campo ma anche dentro. Non c’è dunque spazio per Divock Origi, che si accomoderà in panchina al fianco di Ante Rebic.

Allarma Milan

Se il Milan e i suoi tifosi sorridono per Zlatan Ibrahimović, pronto a tornare titolare dopo oltre un anno, lo stesso non possono fare per Theo Hernandez.

Ieri, come detto, è scattato l’allarme per il terzino francese. L’ex Real Madrid non è dato in ottime condizioni ma non è nulla di particolare. Dovrebbe farcela, ci dicono dalle parti di Milanello, e salvo peggioramenti sarà in campo contro l’Udinese ma è stato chiaramente allertato Ballo-Toure che in caso di forfait di Theo Hernandez tornerebbe a giocare titolare. Difficile che il francese venga sostituito, come accadeva la scorsa stagione, da Alessandro Florenzi, non ancora al 100% dopo il lungo infortunio.

Scelte di formazione

Pochi dubbi per quanto riguarda il resto della formazione, con la difesa a tre, composta da Kalulu, Thiaw e Tomori, davanti a Mike Maignan. A centrocampo è pronta a riformarsi la coppia Tonali-Bennacer: l’italiano ha riposato contro la Salernitana e l’algerino ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare al massimo della forma. Per l’ex Empoli è comunque pronta la staffetta con Rade Krunic. Sulla destra, senza Junior Messias, chiaramente, giocherà Alexis Saelemaekers. In avanti dietro a Ibra, invece, ecco Rafael Leão e Brahim Diaz. Niente da fare, ancora una volta, per Charles De Ketelaere, destinato a partire dalla panchina.