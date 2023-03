Highlights Udinese-Milan: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Udinese-Milan, la cronaca con il video degli highlights del match di Serie A disputato alla Dacia Arena sabato 18 marzo

Tutto esaurito alla Dacia Arena per Udinese-Milan, match della 27.a giornata di Serie A. Formazione confermata nel Milan con Ibrahimovic che torna titolare dopo 13 mesi in campionato.

Inizio di partita con il solito atteggiamento poco concentrato del Milan. L’Udinese ne approfitta e si stabilisce nella metà campo rossonera. Ad agevolare il compito ai friulani, l’errore in disimpegno tra Bennacer e Tomori che lancia la ripartenza di Samardzic, palla a Pereyra, tiro in contro tempo e Maignan beffato per l’1-0 dei padroni di casa.

Il Milan, pian piano, esce dal torpore. Ci prova Ibrahimovic con una punizione dalla distanza poi un’incursione di Diaz viene fermata dal tocco di braccio dello spagnolo che vanifica la sua conclusione ben respinta da Silvestri. Il forcing dei rossoneri viene premiato dal tocco di mano di Bijol che Doveri sanziona con il rigore dopo il ricorso all’on field review.

Sul dischetto va Ibrahimovic che si fa parare la conclusione da Silvestri. Sul tiro però Beto entra prima in area e Doveri, tra le proteste friulani con Sottil espulso, fa ripetere il penalty. Ibrahimovic ci riprova e insacca con una bordata centrale. L’1-1 sancisce un record per Zlatan che diventa il calciatore più anziano a segnare un gol in Serie A.

Prima dell’intervallo però c’è spazio per un’altra azione e l’Udinese la sfrutta al meglio. Colpevole Thiaw sul cross di Success che Beto spinge in rete da distanza ravvicinata per il 2-1 che vanifica gli sforzi dei rossoneri ed esalta il pubblico della Dacia Arena.

Udinese-Milan, il secondo tempo

Il Milan torna in campo senza cambi e anche senza idee. Un’incursione di Toure è l’unica occasione per i rossoneri che non creano nulla e permettono all’Udinese di controllare la partita e colpire ulteriormente.

Al 70′ Success si libera di Thiaw, crossa in area e trova Udogie. Sul tiro filtrante dell’esterno si avventa Ehizibue che deposita in reta a porta sguarnita, approfittando dell’immobilismo della difesa rossonera. Il 3-1 congela la partita. Il finale è uno sterile possesso pallo del Milan che crea un’unica opportunità con un tiro da fuori area di Krunic di poco fuori.

A nulla servono gli ingressi in campo di Origi, Rebic e De Ketelaere. L’Udinese vince 3-1 e torna al successo alla Dacia Arena da settembre. Serata di dimenticare per il Milan. Ora la rincorsa a un posto Champions si complica davvero in attesa di Roma-Lazio e Juventus-Inter. Alla ripresa i rossoneri saranno ospiti del Napoli. Sarà durissima.