Ibrahimovic, nuovo record in Udinese-Milan: battuto Costacurta

Ibrahimovic in occasione di Udinese-Milan ha stabilito un nuovo record: al ritorno dal 1′ e con la fascia da capitano si è tolto uno sfizio.

Udinese-Milan è stata la partita del tanto atteso ritorno da titolare di Zlatan Ibrahimovic, 419 giorni dopo l’ultima volta. In mezzo tanta sofferenza per un infortunio serio al ginocchio sinistro, con un’operazione e il lungo recupero.

Il 41enne svedese ha lavorato moltissimo per tornare in forma ed essere a disposizione di Stefano Pioli. Non era scontato che ci riuscisse, ma lui è uno che non molla mai e che sa sempre uscire dai momenti difficili. Forse altri al suo posto avrebbero appeso le scarpe al chiodo, però arrendersi non è previsto nella sua filosofia di vita.

Ibrahimovic stasera ha indossato anche la fascia da capitano, cosa che non gli era mai successa al Milan. Sono stati i compagni a spingere affinché la indossasse, nonostante fosse destinata a Ismael Bennacer. Titolare, fascia al braccio, cosa mancava? Segnare un gol.

Zlatan non si è fatto mancare neppure quello. Nel recupero del primo tempo ha segnato su calcio di rigore la rete del momentaneo 1-1. Da dire che il primo tentativo era stato parato dal portiere bianconero Silvestri, poi l’arbitro Doveri ha fatto ribattere il penalty perché un giocatore dell’Udinese era entrato dentro l’area prima del tiro.

Con questo gol Ibra è diventato il marcatore più anziano nella storia della Serie A. Il precedente record apparteneva ad Alessandro Costacurta, che in un Milan-Udinese del 19 maggio 2007 andò in rete proprio su rigore nella sua ultima partita ufficiale prima del ritiro. Aveva 41 anni e 25 giorni, mentre Zlatan ne ha 41 e 166.