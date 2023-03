Ibrahimovic titolare con sorpresa: prima volta per lui al Milan (FOTO)

Quella di stasera sarà una serata ancora più speciale per Zlatan Ibrahimovic. Una prima volta che difficilmente dimenticherà, e anche un record conseguente

Quasi tutto pronto alla DACIA Arena per il fischio d’inizio di Udinese-Milan. Una gara dalle mille motivazioni per i rossoneri, che non possono più permettersi di perdere punti fondamentali per strada. La lotta al quarto posto è più accesa che mai, e il Diavolo ha l’obbligo di centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

Non sarà comunque facile per i rossoneri di Stefano Pioli, che incontreranno una formazione tenace e coraggiosa, professionista nel rendere sporche le partite. Il Milan in questo senso ne sa qualcosa. Un terzo delle gare giocate contro i friulani sono terminante in pareggio. Sarà dunque necessario mettere la massima applicazione in ogni fase della partita, senza mai perdere l’attenzione. Evitare errori come quello dell’occasione del pareggio della Salernitana, nell’ultima di campionato, deve essere un dovere.

A complicare le cose per il Diavolo ci sono però alcune assenze. Non saranno della gara l’infortunato Junior Messias, Il febbricitante Theo Hernandez e lo squalificato Olivier Giroud. Assenze che pesano, soprattuto le ultime due. Ci sono pochi dubbi sui loro sostituti. Ad uno di questi toccherà un compito importante e di prestigio stasera. Zlatan Ibrahimovic!

Ibrahimovic, la prima volta non si scorda mai

Zlatan Ibrahimovic sostituirà stasera Olivier Giroud al centro dell’attacco. Sarà la sua prima da titolare della stagione. Una data da segnare sul calendario dunque. Ma la titolarità dello svedese sarà impreziosita da un secondo fattore, la fascia al braccio. Come infatti anticipato sui social dal club AC Milan, Ibra sarà il capitano stasera del Diavolo. Esperienza, leadership, classe pura al servizio dei ragazzi di Stefano Pioli.

Ma c’è di più. Zlatan non aveva mai indossato la fascia di capitano al Milan, mai, in 163 presenze in rossonero. Un fatto magnifico, che gli conferisce anche un record. Già, perchè Ibrahimovic diventa così il capitano più anziano della storia del Milan. A riportare il dato è il giornalista Giuseppe Pastore sul suo profilo Twitter. Che dire di più? La serata comincia già in modo speciale, sperando che termini alla stessa maniera, con una vittoria convincente della squadra di Stefano Pioli. Ma per l’esito della partita bisogna aspettare ancora un pò.