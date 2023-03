Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Udinese-Milan, una gara tra due formazioni che non vogliono perdere punti per strada. Soprattutto i rossoneri, che hanno maggiori motivazioni per fare bene e non perdere l’appuntamento con la vittoria. La squadra di Stefano Pioli è infatti reduce da una sconfitta e un pareggio in campionato, e in piena lotta per un posto tra le prime quattro non può di certo concedersi altri errori. Attualmente quarto, il Diavolo ha estrema necessità di far punti per allontanare la Roma e agganciare Lazio e Inter.

Brucia ancora probabilmente l’1-1 contro la Salernitana nell’ultima giornata. Il Milan ha l’obbligo di riscattarsi. Non una passeggiata però quella di Udine. La formazione di Andrea Sottil è una professionista delle gare sporche, sapendo mettere in grosse difficoltà anche le squadre più forti. E il Diavolo ne sa qualcosa a proposito. E’ necessaria massima concentrazione e attenzione quindi a Stefano Pioli e i suoi ragazzi. L’Udinese, attualmente undicesimo in classifica, se la sta passando meglio del Milan. E’ reduce infatti da un pareggio (contro l’Atalanta) e una vittoria. Con la zona retrocessione lontanissima, ha la tranquillità di giocare una gara senza troppe pressioni.

Ma come arrivano le due rose alla gara? Soprattutto il Milan sarà orfano di un giocatore importantissimo.

Udinese-Milan, come arrivano le due formazioni

La notizia di ieri ha creato una certa preoccupazione nell’ambiente Milan. Ovvero quella di un Theo Hernandez indisponibile per la gara di stasera. Il terzino francese ha preso l’influenza e non ce l’ha fatta a smaltirla in vista della partenza per Udine. Inutile dirlo, l’assenza di Theo pesa come un macigno per questa trasferta così tosta. Sulla fascia sinistra, come confermano le formazioni ufficiali, Pioli schiera Ballo-Touré contro l’Udinese.

L’altro indisponibile in casa Milan è Junior Messias. Il brasiliano infortunatosi nella gara di Champions League contro il Tottenham è alle prese con la riabilitazione per la lesione al bicipite femorale rimediata.

Andiamo all’Udinese. I friulani si presentano alla gara contro il Diavolo ancora senza Gerard Delofeu, quello che sarebbe stato il grande ex della partita, ed Ebosse. I due hanno praticamente terminato la stagione. Il primo per un’operazione al ginocchio, il secondo per la rottura del legamento crociato. Assente anche Masina per un infortunio agli adduttori.

Capiamo dunque come Sottil e Pioli schiereranno il loro undici a partire dal primo minuto. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Bijol, Pérez; Ehizibue, Samardžić, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Success. A disp.: Padelli, Piana; Abankwah, Ebosele, Zeegelaar; Arslan, Lovric; Nestorovski, Pafundi, Thauvin. All.: Sottil.

Formazione Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Krunić, Pobega, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.